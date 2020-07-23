只剩1顆睪丸！他瞎掰車禍誘「母性噴發」...詐財15女結局慘爆

▲男子謊稱自己切除1顆睪丸。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台中市1名營造工人阿偉（化名）因缺錢花用，於2017年加入不詳男子成立的詐騙集團，專門鎖定海外女華人，以「假戀愛真詐財」方式謀取不當得利，並瞎掰自己是台灣派駐香港的高階主管，且因車禍「只剩1顆睪丸」，企圖激發被害人母性。諷刺的是，被告陸續和15名女性交往，卻無人願意匯款，且短短2個月後就遭警方查獲。

判決指出，在工地上班的阿偉2017年加入暱稱「蕭邦」的男子所成立之詐騙集團，以「假戀愛真詐財」之犯罪模式向海外華人女性詐取金錢；該集團由「蕭邦」負責準備詐騙機房，並提供每週2萬4000元至4萬5000元不等之運作費用；至於尋找地點、招募、管理人員等工作，則交給1名蕭姓男子負責。

待一切準備就緒後，7名成員分別化名為「Tianhao」、「明翰」、「富成」、「亮政」、「Kevin 」等，並在網路下載高大英俊之男子照片，於交友網站登錄基本資料後，即尋找海外華人女性做為行騙對象，同時依據集團提供之講稿，自稱是台灣派駐香港的高階主管，從事企業管理、期貨投資及農產品進出口等工作，取信被害人。

據了解，集團成員為了激發女子母性以利行騙，還按照講稿捏造身世及情史，包括「前女友得腦癌過世＿」、「喜歡善良孝順感情專一之女孩」、「曾經車禍導致右腳骨折及睪丸切除1顆」，並熱心介紹香港著名景點增加可信度，例如太平山、蘭桂坊、黃大仙祠及香港美食等，待女子上當交往後即以投資或經濟困難為由，要對方匯款至特定帳戶。

警方獲報後展開調查，同年9月持搜票上門查緝，當場查獲詐騙機房和7名成員，依法移送地檢署偵辦。台中地院審酌，阿偉正值青壯，不思循正當管道賺錢，反而加入詐騙集團行騙，雖然和他交往的15名女子無人匯款，但仍造成被害人心靈創傷，惟考量被告坦承犯行、母親洗腎急需金錢等一切情狀，判處有期徒刑1年2月；仍可上訴。

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