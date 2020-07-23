網傳iPhone 12電池容量！　又有消息指5G iPhone發布可能推至11月

▲iPhone 12。（圖／PhoneArena）



財經中心／綜合報導

據日媒《Macotakara》新報導指出，5G的iPhone 12發布可能會推延到11月，多間中國供應商表示是受疫情影響的因素導致。據報導，LTE版本iPhone 12於10月中發布，而5G iPhone 12則要延至11月。

目前為止，沒有任何資訊表明蘋果有計劃在今年發布LTE版的iPhone 12，天風國際分析師郭明錤表示，今年關於4款iPhone 12型號都有支援5G，而上個月也傳出iPhone 12仍將於9月推出。然而關於iPhone 12的確切發布時間，蘋果官方也尚未證實，因此目前仍是眾說紛紜。

據科技外媒《9TO5Mac》的另一則謠言傳出，聲稱其中一部iPhone 12機型的電池容量為2775 mAh。對比iPhone XS跟iPhone XR的2658 mAh和2942mAh，可以猜測其中一款iPhone 12應該配備與它們相似的電池。

雖然新機發布時間還不明朗，但相關消息從年初就在流傳至今，已能讓果粉們大概想像到它的樣子。不過目前較令多數人相信的是，iPhone 12有3種尺寸、4種型號，不隨附EarPods和充電頭，發布時間應該會在9月。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►iPhone鏡頭供應商殺出新對頭！ 玉晶光受打擊大跌逾7％



►Lightning連接線「升級」！ iPhone 12傳配備更強韌的編織線



►iPhone 12「實機模型」影片再流出！ 側邊多一塊「神秘區域」