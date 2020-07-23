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iOS 14新測試版洩密！　這款iPhone 12「身型」提前曝光

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▲iPhone 12。（圖／PhoneArena）

▲iOS 14 Beta 3洩露了iPhone 12的尺寸。（圖／PhoneArena）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布最新的測試版本iOS 14 Beta 3版本，外媒在其中發現蘋果增加的縮放尺寸（Display Zoom）解析度為 960x2079，認為蘋果試圖將iOS 14放進更小的螢幕中，可能代表間接證實了5.4吋iPhone 12的存在。

據科技外媒《9to5mac》報導，自iPhone 6推出以來，iOS就開始使用Display Zoom，這個功能是讓用戶可以放大按鈕、圖像、文字等等。但引起注意的是，在最新的iOS 14 Beta 3版本中，蘋果新增全新的縮放尺寸，然而蘋果目前並沒有任何一款機型符合這個解析度。

透過電腦iOS模擬器，可以發現全新的iPhone使用了跟5.8吋的iPhone 11 Pro同樣的長寬比例，不過外型卻小了一號，推測機身與舊款的iPhone SE接近，透過解析度來推算，在採用OLED顯示器之下，這個解析度約相當於5.4吋，也間接證實了分別是5.4吋OLED iPhone 12的存在。

先前蘋果也曾透過iOS測試版本中，提前透露iPhone XS Max螢幕尺寸，具有很高的可信度。

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