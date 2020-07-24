幕後／罷韓過後　江啟臣最大政治危機　731高雄議長輸「國民黨跟著垮」

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁身陷論文抄襲風波，23日上午落淚道歉，並宣佈放棄中山大學碩士學位。眼看著7月31號議長補選日即將到來，江啟臣將面臨「罷韓」後最大的政治危機，黨中央人士透露，江啟臣已將此役設定成國民黨氣勢的轉捩點，若守住議長，團結氣勢可望外溢到市長補選；若丟掉議長，國民黨在高雄將潰不成形。

江啟臣一通電話 替李眉蓁選情止血

黨中央人士透露，在論文爭議爆發後，江啟臣透過幕僚單位聯繫李眉蓁團隊，盼他們採取公開道歉的方式止血，但李眉蓁不但並未採取黨中央意見，在當天短暫出面60秒的說明中，還拿韓國瑜當擋箭牌，完全無視外界的質疑，此事也讓藍營學者和其他民代相當憤怒。

在朱系議員葉元之率先開砲快要求李眉蓁「別再拗了」後，黨中央危機意識加重，江啟臣遂直接致電李眉蓁本人，盼李眉蓁能「主動放棄學位」並展現道歉誠意。江啟臣這通電話，是整起論文風暴幕後決策轉折的最大關鍵，終於說服李眉蓁劃下停損點。

黨中央幕僚說，當初在尋覓人選時，相中李眉蓁的「清新」，但也是因為李眉蓁沒具備大型選舉經驗，如同趕鴨子上架，缺乏足夠能力應付綠營追殺般的攻擊，現在已經被綠營連續K了好幾拳，黨內同志應給她多一點信心。

▲國民黨高雄市長候選人李眉蓁 。（圖／記者洪正達攝）

3名無黨籍挺國民黨 嚴防「挺陸派」跑票

在論文風暴暫歇後，緊接而來的是議長補選。高雄市議會共65席次，藍綠皆不過半，本屆席次中，國民黨團32席居冠、民進黨團26席居次、時力議員2席、無黨聯盟議員4席，若要奪得議長必須相互結盟。

藍營地方人士分析，民進黨加上時力議員共28席，對藍營不至於造成威脅，4名無黨聯盟議員是藍綠爭奪關鍵，只要國民黨能夠至少搶下一席，議長寶座就不會被民進黨搶走。

藍營地方人士指出，曾麗燕至少可爭取到3席無黨籍的「鐵票」，但問在於當初曾麗燕僅以4票之差勝出，力挺副議長陸淑美扶正的部分市議員有反彈聲浪，現在沒有一絲樂觀的空間，雖然採取記名投票，「挺陸派」最後仍有跑票可能。

▲高雄市議員曾麗燕。（圖／記者洪正達攝）

王金平數度南下 江啟臣把議長補選看得比市長重要

為了議長一事，江啟臣日前於南投的中常會罕見動怒，聲稱若議長守不住，「我主席也不當了」，此言一出，直接掀開了議長補選的壓力鍋。黨內人士解讀，江啟臣會說重話到這個程度，一方面是回應黨內質疑他不夠力，另一方面，其實是向黨內喊話，盼儘速整合。

江啟臣日前拜託立法院長王金平出面協調，黨秘書長李乾龍也數度南下坐鎮，陸淑美陣營的議員態度已有所軟化。

黨中央人士表示，江啟臣態度仍盼事緩則圓，以大局為重，希望各方克制，讓黨籍議員們能夠團結一致，否則對不起已故議長許崑源。

親江人士直言，江啟臣對於黨主席這個位置的想法很簡單，就是趕快幫助國民黨從廢墟中站起來，如果還有黨內同志要拿石頭砸他，對國民黨而言，也就只是讓民眾看笑話而已，況且黨主席跟國民黨本來就是緊緊綁在一起，「江啟臣垮，國民黨也會垮」。

藍營內部評估，議長補選牽涉到基層的情緒，對於2022年大選是牽一髮而動全身，目前所謂「反江勢力」在黨內的態度相較於罷韓時，已溫和許多，國民黨沒有再輸下去的空間，只要守住議長，氣勢會外溢到李眉蓁的選情，對於想要突破韓國瑜89萬票的陳其邁而言，壓力是在民進黨那邊。

▼前行政院副院長陳其邁。（圖／記者李毓康攝）