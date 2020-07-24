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住五星級飯店成「暗網」獵物！單身女半夜被一通電話騙下樓

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 實習記者郭思妏／台北報導

許多女孩心中都有歐洲夢，但在國外一個不小心就可能成為別人眼中的獵物。日前youtuber「老王」分享了《女生出國玩險被黑幫抓去「暗網」競標拍賣？你一定要知道的真實事件！》的影片，警惕所有女孩不管在國內外都要保持警覺心，還可以用影片整理的8大點，隨時抓住自己的救命稻草。

影片指出，單身女子劉瑾妮住在巴黎的五星級飯店時，忽然被半夜打來的內線電話吵起，電話內的男子自稱自己是櫃台人員，要她立刻下樓至大廳處理資料錯誤問題。因為劉女相信五星級飯店的安全性，所以最後決定下樓查看，不料此時竟已一步步掉入對方設下的陷阱中。

▲▼隨時保持警惕心很重要。（圖／臉書粉專「老王」授權提供)

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▲隨時保持警惕心很重要。（圖／臉書粉專「老王」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

老王在影片中提到，當時劉瑾妮下樓就有警戒心，所以觀察了洗手間、逃生口、消防栓等的相對位置，下樓後她發現大廳只有兩個人，因此猜測自己已受騙，並花不到一秒的時間轉身逃跑，因為她知道人類跑步速度是可以攔截三樓內的範圍，所以在逃跑時選擇搭電梯，並按下四樓以上全部樓層。

劉瑾妮出電梯後，立刻按下消防警鈴並躲起來，她知道躲在廁所總會最容易被找到，因此躲進一間儲藏室的最角落，最後她跟著人潮疏散，並尋求警察幫助才得以解救。

▲▼ 當面臨危機時，該如何冷靜的處理。（圖／臉書粉專「老王」授權提供)

▲當面臨危機時，該如何冷靜的處理。（圖／臉書粉專「老王」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

老王在影片中談到，根據交友網站的統計數據顯示，外國人對亞洲女性的刻板印象是讓女性最常被綁架的主要原因，他們認為亞洲女性順從且乖巧、含蓄、性慾強等，因此選擇作為首先下手的目標。所以不管是國內外旅行，不分國籍，每個人都要隨時保持警戒心，才能救自己一命。

女生出國要怎麼防範，老王在影片中整理一些重要注意事項： 

一、每一間住宿都不安全，不管是五星級或是民宿，出入房間都要記得上鎖。

二、入住有攝影機和火警器的飯店，且入住時確認逃生路線，並設定報警電話為快鍵碼。

三、搭電梯逃生時，請從「三樓」以上的樓層開始往上按，因為以人的速度爬樓梯很快就可追上。

四、逃生時，手機關靜音，別躲在洗手間。

五、隨時注意是否有被尾隨。

六、不要炫富，因為這樣很容易成為別人眼中的獵物

七、不要以貌取人，對陌生人都要保持警戒，以免受騙。

八、隨時注意自己的包包，若遇到變態就要大聲呼救，可攻擊對方下體或眼睛，不要讓他得寸進尺，要懂得保護自己。

最後老王也提到，希望藉由這則影片，讓社會大眾更加注意自身安全，出國玩雖然是放鬆，但也一定要保持警戒，別讓一趟開心之旅造成無法挽回的遺憾。

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