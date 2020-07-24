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今年膽子大明年請婚假！網紅親授初約十大招

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▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

消費中心／綜合報導

時常在自己Youtube頻道討論兩性議題以及各種「脫單攻略」的劉芒又來啦！這次要分享自己青春回憶中的日劇、日雜中常提到的「聯誼」，雖然對台灣人來說非常陌生，但她的朋友最近因為年齡拉警報，不得開始參加一些聯誼，結果真的找到老公，讓劉芒聽完後都大喊「聯誼好好玩！」。因此她歸納出如果你目的性夠強烈就是「想要結婚」，聯誼就像一條伯朗大道，盡頭就是「婚宴會館」，如果是以結婚為前提的朋友就不用客氣聯下去！她還特地歸納出第一次約會聯誼必學的10個重點，要大家朝著「今天膽子大、明天請婚假、後年放產假！」邁進。

▲▼ 劉芒

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1.地點-選擇能夠「坐在旁邊」的約會地點

劉芒說，第一次約會時請選擇只有吧檯坐的餐廳，像是居酒屋、拉麵店及燒烤店等，因為座位在隔壁不需要第一次見面就「對視」，怕生怪不會一對上眼尋麻疹立刻爬滿全身。接著吃的食物要選擇能夠小口進食的餐點，才能適時把食物吃下講話聊天。這時候要感受到這個人在你旁邊時自不自在，如果不會覺得尷尬且想要偷看對方，就可以進行下一步。

2.高度-讓腎上腺素催化彼此氣氛

如果不怕生，只怕沒有好的第一印象時，建議可選擇高空酒吧、高樓層的餐廳， 如果貼心一點，還可以預約窗邊的位置，這個理論來自已好久以前很愛看女性雜誌，上面有個理論是說，「不管今天有沒有懼高症，當人離地面越高、越遠」，腎上腺素就會暴增，情緒就容易高漲，互動的時候就會比較活絡，更容易催化彼此的氣氛。

▲▼ 劉芒

3.穿著-第一眼呈現的樣子會一輩子記住

第一次進入男生的視野的模樣，會被一輩子記住，這個在這個一眼萬年的瞬間就要選一些會讓人兩眼放光的服裝，最差就是上下也露、雖然性感但沒有想像空間。但劉芒激動強調，女孩子是水，要像海一樣充滿寬闊、不可預測的想像，讓男生有一種「啊嘶啊嘶」的想法，這時候就要運用這種布料、小配件去讓人有種遐想空間，像是合身的及膝裙子、絲質襯衫在燈光下有隱約的光澤感，若隱若現露出曼秒線條，才是最棒的。

4.時間點-在不同時間點展開攻略

雖然星座不是最準，但還是可以拿來作為判斷一個人的基礎。像是火象、風象星座就是越晚越嗨，喝酒下肚後就越來越好笑；土象跟水象星座就適合在白天約會，因為他們想要仔細「看透」一個人是不是交往對象，所以第一次約會在對的時間點，才有事半功倍的效果。

5.話題-搜集各種素材在約會時才能派上用場

在約會之前一定要有各種「小手段」，能靠著話題拉近距離，就像之前教過，稍微學一下手相的小知識，在約會時就可以趁著對方舉手叫服務生的時候，大喊「讓我來看看你手相」，再用自己是初學者的理由，一定要從背後握著對方手，把彼此的距離拉近，就像之前撩阿滴的影片一樣，馬上能讓曖昧氣氛升到最高點。好的情況就是直接讓對方覺得你超可愛、最差也只是覺得很吵，但無論如何「拉近距離」的目的就達到。

6.退路-不適合就不要繼續！

劉芒說，退路是自己在初次約會必安排的一項，因為自己是不將就的信奉者，真的不適合就不要完成後面的約會，一秒都沒辦法跟不喜歡的人相處，一定要跟朋友安排好一個暗號，例如一收到某個emoji，就要開始奪命連環摳打給你，開始用各種「合理」的理由，一定要讓一個信任的人知道你現在在跟陌生相處，在遇到危急時刻時「逃避雖可恥但很有用」。

▲▼ 劉芒 。（圖／翻攝自影片） 

7.香氣-辣姐子都是擦香氛乳液

劉芒強調，第一次約會一定要「越不費勁的漂亮才最漂亮」，真心建議第一次出門不要噴香水，而是使用香氛乳液、沐浴精，這樣香氣會在你身上超持久。至於為什麼不擦香水，劉芒則解釋，「香水的存在感像鑽石、香氛乳液則像珍珠」，鑽石雖然醒目但是對於第一次約會來說光芒有點太刺眼，但自己身邊的人使用香氛乳液從來沒有失敗過，不管擦多厚只會覺得跟肌膚味道很融合，在舉手投足會聞到這個味道。

8.妝容-臉上只能有一個重點

臉上只能有一個重點， 雖然每個人都有自己最有自信的部分，但劉芒個人建議將重點放在唇部。因為第一次約會都會在說話，所以視線焦點都會放在唇部附近，或是在鎖骨打上亮粉、配上短項鍊，雖然妝容很簡單但所有小心機都埋在裡面，而且不建議第一次約會就大紅唇，真的會比較難欣賞。

▼劉芒建議妝容上只要有一個重點，最好是擺在唇部。

▲▼ 劉芒。

9.觀察-收割今天表現

在前面所有秘訣都做好後，就像影片測試的樣子，可以看到劉芒不斷做出點頭的動作，這是因為人在面對自己喜歡、感興趣的人時，或忍不住用肢體語言去附和他，如果一個人雖然嘴巴都有回應，但肢體動作就像不動明王的話，那就對於下次約會不要抱太高的期望。

10.聚的部分-展開聯誼囉！

至於要怎麼展開聯誼呢？劉芒立刻說，「現在就下載JD」，讓你展開一場跟平常交友App完全不一樣氛圍的聯誼。從註冊開始就會感受到聯誼味十足、男女不平等感十足的App。女生完全免費，而男生則是需要每個月繳費用，但千萬不要吶喊根本不公平，因為像是夜店有Lady's Night、真實世界的聯誼會也一樣女生不需支付太多費用，讓她瞬間覺得JD根本是「約會感十足」的軟體。

這次劉芒直接進行「芒測」，首先JD擁有藍勾勾實名認證的功能，是可以真實連結到你的社群帳號，不會遇到詐騙的部分。甚至在進行盲測前先跟男友報備，讓男友也很緊張說，「身邊朋友有在用，評價都不錯」，甚至還開玩笑說，「你不要遇到更好的人把我丟掉喔！」

▼將前置作業準備好要怎麼開始聯誼呢？劉芒馬上大力推薦下載JD。

▲▼ 劉芒。

而且雖然會把上面的對象打馬賽克，但劉芒馬上發誓絕對會用「優佳良可低差劣」這個標準跟大家報備戰果，才滑到第五個人就出現一個還可以的小哥哥，讓她立馬報名約會，還調侃說，「JD上的小哥哥髮膠用得可真多。」

經過「芒測」後，她發現JD上的人都非常認真而且「目的性」明確，不管是找朋友或是床上朋友，在這裡就是一翻兩瞪眼的交友，想幹嘛就幹嘛。實際滑過一輪之後，在100位之內實際想要有約會衝動的人大約是3位，很多時候用其他App常常一整個晚上都滑不到一個喜歡的，機率算高。

▼經過實測後發現中獎率滿高，而且目的性明確想幹嘛就幹嘛。

▲▼ 劉芒。

最後劉芒說，以上就是她在約會市場打滾這麼久的一點小心得，但大家在交友時務必秉持「真實、誠實、善良」的要點，正所謂物以類聚，唯有自己具備像這樣的特質，才可以吸引到跟你一樣頻率的人。不管是真實聯誼，或使用JD這類的交友軟體，希望大家能在這個夏天遇到很棒很棒的對象，可以展開一場轟轟烈烈的戀情。

▼劉芒說，不管用什麼管道交友，都要秉持真實、誠實、善良的原則。

▲▼ 劉芒。

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