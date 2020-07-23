享受香氛生活！芳療師教您手做DIY　向夏日黏膩感、蚊蟲說拜拜

▲市長魏嘉賢跟著學員一起動手DIY。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮好客文化會館於上周末開辦好客學堂－幸福手作「夏日生活香氛DIY」，將教大家手作適合夏日使用的清爽涼涼皂以及防蚊凝膠，希望透過天然的原料及植粹精華，讓民眾在又溼又悶的夏天也能很清爽、不怕被蚊蟲叮咬。市長魏嘉賢也前來關心學員的學習狀況，並且跟著學員一起動手DIY。

有多項芳療執照的老師吳韻晨指導，吳老師從介紹手工皂原料入門到製作方式與過程，都詳細地解說，讓完全沒基礎的學員也能輕鬆上手。吳韻晨老師說，清爽涼涼皂使用適合夏天的清爽配方，內有添加艾草粉汁液，艾草民間稱平安草，是常見的植物中草藥，而艾草獨有的特殊香味具有驅蚊蟲的功效，再加上清涼的薄荷腦，洗完後全身沁涼，也洗去溼黏感，讓夏日洗澡成為一種享受。

▲▼有多項芳療執照的老師吳韻從介紹手工皂原料入門到製作方式與過程，都詳細地解說。

學員們跟著老師的步驟，先將皂基加熱融化，加入艾草汁液、薄荷腦一起混合，再倒入皂模中，學員隨著自己的創意加入白色皂基塊，呈現自我風格，冷卻後脫模，清爽涼涼皂就大功告成。

等待冷卻的同時，吳韻晨老師也帶領學員進入第二樣的手做小物，就是夏日的驅蚊趕蟲小祕方—防蚊凝膠，將土肉桂純露倒入蘆薈膠中，再滴入複方精油，再攪拌均勻即可。吳老師說，複方精油裡的香茅、尤加利、薄荷、薰衣草、茶樹等氣味能達到驅蚊蟲效果，肉桂因酚類含量較高，不僅抗菌效果極佳，且對抗小黑蚊也很效果。最重要的是皆以自然植物成分為主，溫和不刺鼻，清爽不黏膩，民眾用起來可以很放心。

▲學員們跟著老師的步驟，再加上自己的創意，做出來的成品呈現自我風格。

兩個小時的課程結束，每個學員可以帶走自己製作的兩塊清爽涼涼皂及一瓶防蚊凝膠。張姓學員說，市公所開辦的DIY課程，每一樣做出來的物品，都像是外面販售的一樣，天然又實用，而且還非常精緻，希望以後能多開這樣的課程，自己一定還會找親朋好友一起來參加。

市長魏嘉賢表示，花蓮市公所開辦的一系列的手作DIY課程，邀請到具有香氛專業的吳老師，為學員設計了許多高質感的課程，從上周的擴香石到這周的清爽涼涼皂，這些課程在外面學一堂課起碼都要千元起跳，市公所補助部分學費來減低學員的負擔，學員們能來參加絕對是物超所值，未來還會推出許多有趣的課程，希望花蓮市民都能踴躍來參加，一起享受親子共樂的時光。

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