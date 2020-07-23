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高一交換生因疫情返國想升級被卡　北市教育局允諾個案處理

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▲▼ 羅智強召開記者會 。（圖／記者楊亞璇攝）

▲羅智強召開記者會 。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員羅智強接獲家長陳情指出，家中的高一學生出國留學，但國外疫情爆發，留學生返國被迫中止學業，但是想要回來再從高中一年級讀，但校方認為，該學生到學期中下旬才開始上課，時間點尷尬，在成績計算、學籍認定上都必須依法行政。對此，北市教育局23日上午允諾會個案處理。

羅智強23日召開「疫情影響留學夢碎 別讓孩子的青春再消磨一年」記者會，台北市申請請休學的交換生有79位，其中因疫情返國有59位，約有74%的孩子因疫情衝擊無法完成留學夢，又被法規限制不得升級，處境相當為難，天下父母心，希望教育局一起協商出對學生更好的方式，解決學業問題，讓孩子少走一點冤妄路。

家長指出，他的女兒去年有通過考試，申請一年交換學生，去年8月到美國賓州，原本預計今年6月回台灣，但因為疫情關係，4月1日回台灣，回到學校唸高一課程，第二次段考有參與，一開始擔心女兒課業跟不上，後來發現女兒學習狀況不錯，希望做升級，但因礙於法令，得到目前無法升級的回應，希望相關單位找出方法。至於一開始為何沒申請免修學？家長回應，對於女兒是否跟得上沒有把握，而在美國修課的學分，也會拿到證明。

該公立高中校長表示，校方知道學生因為疫情迫不得已回到學校，雖然是在休學狀況，但在校內協調會後，決議讓該生學習不留白，因此4月回到學校，但校長坦言，回來的時間點真的還滿尷尬的，已快到學期中下旬了，對於成績計算、學籍認定，由於他們是公立學校，必須按照教育局規定依法行政，但該生確實跟得上學業、狀況很好，會再跟家長、教育局討論後續處理。

台北市教育局中等教育科長諶亦聰強調，北市一直都有比中央還寬的規定，高中階段出國交換一年學生，可以申請免修學，再去做學分抵免，今年碰到疫情，原本這些孩子也是真的休學，沒有申請免修學，因時間有點尷尬，第一次第二役段考沒考到，學校會謹慎認定，該生事後可能還是需要補考或補上其他課程。

諶亦聰也說，北市打算訂出實施要點，針對學生赴海外、國際、民間企業、自主學習等，讓學生做學分採計跟抵免，最快8月送出草案，下學年度實施。

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