快訊／大雷雨狂炸！高雄、屏東發災防告警　全台「13縣市」大雨特報

▲氣象局發布大雨特報。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

最後更新時間：16:05

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（22）日南投、雲林以南地區及台中以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲大雷雨炸高屏，氣象局發布災防告警訊息。（圖／中央氣象局）

氣象局稍早也針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止，另也發布災防告警訊息，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水。另外，台南市也有發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。

經濟部水利署已針對高雄市美濃區發布一級淹水警戒：低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。

▲▼午後對流發展旺盛，氣象局發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力增強，天氣較昨天稍穩定，風向是東南風至偏南風，清晨至上午迎風面東南部有零星短暫陣雨，上午各地大多為多雲到晴且高溫炎熱的天氣，但午後中南部近山區平地及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，山區活動請留意天氣變化。

明後天太平洋高壓同樣相對較強，風向為東南至偏南風，天氣相對穩定一些，午後雷陣雨熱區為中南部近山區平地及其他山區，要留意局部短暫雷陣雨。

周六至下周二太平洋高壓勢力減弱，風向轉為西南風，午後雷雨範圍稍大，除山區以外，預計西半部平地及東北部平地亦有機會出現局部雷陣雨。

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