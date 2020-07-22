神話場景降臨台灣！神人「雷雨胞伴彗星」震撼照　鄭明典驚呼：可遇不可求

▲雷雨胞伴隨彗星驚人畫面，引來網友狂讚美如神話場景。（圖／氣象局玉山氣象站觀測員李正紀拍攝、提供）

記者賴文萱／台北報導

昨天受到午後對流旺盛影響「雨炸嘉義」，不過，氣象局玉山氣象站觀測員李正紀把握機會，拍攝下巨大雷雨胞伴隨彗星的震撼照片。氣象局長鄭明典分享難得美景後也驚呼「可遇不可求」，網友看了也大讚像是神話場景。

玉山氣象站觀測員李正紀拍攝下昨夜雨炸嘉義，玉山炸出星雲共舞的震撼美景，他受訪時表示，這張照片的曝光時間是12秒，這種等級的雷雨胞，他個人等了8年才見過2次。

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從照片中可見停留在玉山氣象站東北方旁的雷雨胞形狀非常完整又巨大，右側則伴隨著逐漸暗淡的「尼歐懷茲彗星」，彗星與雲彩一動一靜，述說着亙古的地老天荒。

▲雷雨胞形狀非常完整又巨大，右側則伴隨著逐漸暗淡的「尼歐懷茲彗星」。（圖／氣象局玉山氣象站觀測員李正紀拍攝、提供）

鄭明典分享美照後驚呼，可遇不可求，這樣的畫面應該是唯一，不太可能再有類似條件，也只有玉山站有這個能耐拍到這樣的照片！感謝玉山站李正紀耐心的守候與拍攝。

該張照片在網路曝光後，也引來網友紛紛留言讚嘆，「 難得可以難到彗星伴雷XD，而且還可以清楚看到雷雨胞發展的全貌！」、「彷彿宇宙星雲」、「好不真實的照片，像神話場景」、「夢幻宇宙縮影」、「天時地利人和之作」、「這彗星照 真的不得不跪了」。

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