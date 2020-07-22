　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

論文全抄鐵證曝光！引用著作不小心抄襲？　中研院揭「關鍵」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

中研院指出關於抄襲的定義，強調應「永遠記得標註原始來源」。（翻攝自中研院臉書）

圖文／鏡週刊

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁被本刊踢爆，其碩士論文不僅有4頁出自童振源的文章，整本論文多達96%的頁數都與台北大學碩士聲雷政儒的論文相同，爆發抄襲疑雲，但論文引用他人著作並不少見，要怎樣才會被認定為抄襲？中研院特地為此解惑，強調要避免抄襲嫌疑，應「永遠記得標註原始來源」。

李眉蓁日前被披露，她在中山大學研究所的碩士論文有多達4頁的內容出自現任僑委會主委童振源的文章《兩岸政經互動》，一開始李眉蓁僅簡單表示抱歉，說可能是一些註腳沒有標註到，但已經通過中山大學的審查，相信自己的論文沒有問題。

不料今（22日）再被本刊抓包，不只有4頁疑似抄襲童振源文章，李眉蓁的論文中有123頁都出自台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》，也就是說整本論文96%的頁數都是抄襲他人著作，李眉蓁今不再對此多做回應，中山大學也表示將啟動調查，若屬實最重將會撤銷學位。

請繼續往下閱讀...

對於論文引用他人著作是否涉及抄襲，一般人在寫學術研究時是否也可能不小心踩了紅線？中央研究院對此特地在臉書po文為大家解惑了。

中研院引用學者研究定義指出，抄襲的英文plagiarism源自拉丁文plagiarius，有綁匪的意思，常見的定義為「取用他人的想法、數據、文字、⽅法、結果或是軟體等資訊，將其當作是自己的」，而抄襲的種類包含逐字抄襲、馬賽克抄襲、改寫抄襲、自我抄襲、網路抄襲、影像抄襲等等，簡單來說，只要是將別人的文字或想法拿來放在自己的論文或研究中，卻沒說明是從哪裡來的，假裝是自己的原創，就算只有幾個字也算是抄襲。

至於如何避免抄襲的嫌疑，中研院強調，「永遠記得標註原始來源」，例如寫清楚引用參考書目、清楚描述所有資料來源、誠實列舉他人對自身研究的貢獻、提供註解、善用引號、註明出處等，若有大幅引用則須得到原作之出版商或版權所有人的許可，就算是自己過去的文章也一樣，除非是廣為人知的科學或歷史事實，這類型才通常不需標記引用。

 


更多鏡週刊報導
【論文全抄鐵證曝光】李眉蓁論文爆96％抄襲　中山大：若屬實最重撤銷學位
【獨家】【論文全抄鐵證曝光1】「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁
【論文全抄鐵證曝光】爆論文96％都是抄襲　李眉蓁：終於知道許崑源為什麼跳樓

►爆紅三合一「小金管」才644元

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
中國應關哪個美國領事館回擊？　網「一面倒」選這裡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

論文全抄鐵證曝光！引用著作不小心抄襲？　中研院揭「關鍵」

心疼媽全盲+洗腎！半盲國中生幫賣水果維持生計...獲全國孝行獎

民視當家金雞母支藝樺7月遞辭呈　需要時間沉澱過生活「累積靈感」

快訊／金門牛隻有救了！歐盟贈送1萬劑疫苗22日晚間抵達

YouBike 2.0超麻煩！他騎回中和還不了車　自掏350元請人調度...怒申訴

有夠準！討人厭同事「3行為 」很母湯　網嘆：怎麼死的都不知道

住台北不需要買車？省下300萬車位　 網曝「1關鍵」：真的很麻煩

最莊嚴的榮譽榜！百名「員工照」表情超衝擊　1.2萬網友毛炸

外送員漏送白飯！結巴回「還有別張單」她嚇慘　10分鐘後結局翻轉超暖心

影／婦產科醫師接急電狂奔醫院看診！半路體力不支...暖騎士速載他回院

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

論文全抄鐵證曝光！引用著作不小心抄襲？　中研院揭「關鍵」

心疼媽全盲+洗腎！半盲國中生幫賣水果維持生計...獲全國孝行獎

民視當家金雞母支藝樺7月遞辭呈　需要時間沉澱過生活「累積靈感」

快訊／金門牛隻有救了！歐盟贈送1萬劑疫苗22日晚間抵達

YouBike 2.0超麻煩！他騎回中和還不了車　自掏350元請人調度...怒申訴

有夠準！討人厭同事「3行為 」很母湯　網嘆：怎麼死的都不知道

住台北不需要買車？省下300萬車位　 網曝「1關鍵」：真的很麻煩

最莊嚴的榮譽榜！百名「員工照」表情超衝擊　1.2萬網友毛炸

外送員漏送白飯！結巴回「還有別張單」她嚇慘　10分鐘後結局翻轉超暖心

影／婦產科醫師接急電狂奔醫院看診！半路體力不支...暖騎士速載他回院

謝金燕罕見「卸掉超濃眼妝」　清純模樣曝光…網驚：好年輕！

三級片女神公開小三高清照！　男友偷吃助理「秘產2歲兒」…她崩潰：下賤

店裡沒奶精！男客「開1句玩笑」...女店員傻眼　網暴怒：自以為幽默

明明好累卻睡不著？5種食物改善失眠＋睡前禁忌大公開

MEI MEI產下第2胎！　混血寶寶「身高體重都跟哥哥一樣」：太像了吧

俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

柯文哲力邀東森集團總裁王令麟蒞臨雙城論壇　共創疫後新經濟模式

鬆獅走失5天！家人求土地公指示　 「連擲3聖筊」動物之家奇蹟尋獲

生活熱門新聞

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

威力彩史上最高頭獎30億4人均分　彩券行闆娘曝秘訣

吃飯紙本三倍券現賺600元　他嘆：綁信用卡情何以堪？

800元旅遊券9點開搶！官方LINE當機無回應

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

800元「客庄券」開放登記懶人包

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

全台「第一大縣」人口狂減！在地人曝2暗黑原因

嘴巴破洞怎治療？　網曝關鍵：隔天就好了

三倍券付款199元...店員不肯結帳藏原因！

威力彩上看25億　網爆最好自選：寧願隨便塗

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

陳小春被狂罵半年不忍了！

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

藍又時掰了6年婚！休夫申請保護令

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面