論文全抄鐵證曝光！引用著作不小心抄襲？　中研院揭「關鍵」

圖文／鏡週刊

國民黨籍高雄市長候選人李眉蓁被本刊踢爆，其碩士論文不僅有4頁出自童振源的文章，整本論文多達96%的頁數都與台北大學碩士聲雷政儒的論文相同，爆發抄襲疑雲，但論文引用他人著作並不少見，要怎樣才會被認定為抄襲？中研院特地為此解惑，強調要避免抄襲嫌疑，應「永遠記得標註原始來源」。

李眉蓁日前被披露，她在中山大學研究所的碩士論文有多達4頁的內容出自現任僑委會主委童振源的文章《兩岸政經互動》，一開始李眉蓁僅簡單表示抱歉，說可能是一些註腳沒有標註到，但已經通過中山大學的審查，相信自己的論文沒有問題。

不料今（22日）再被本刊抓包，不只有4頁疑似抄襲童振源文章，李眉蓁的論文中有123頁都出自台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》，也就是說整本論文96%的頁數都是抄襲他人著作，李眉蓁今不再對此多做回應，中山大學也表示將啟動調查，若屬實最重將會撤銷學位。

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對於論文引用他人著作是否涉及抄襲，一般人在寫學術研究時是否也可能不小心踩了紅線？中央研究院對此特地在臉書po文為大家解惑了。

中研院引用學者研究定義指出，抄襲的英文plagiarism源自拉丁文plagiarius，有綁匪的意思，常見的定義為「取用他人的想法、數據、文字、⽅法、結果或是軟體等資訊，將其當作是自己的」，而抄襲的種類包含逐字抄襲、馬賽克抄襲、改寫抄襲、自我抄襲、網路抄襲、影像抄襲等等，簡單來說，只要是將別人的文字或想法拿來放在自己的論文或研究中，卻沒說明是從哪裡來的，假裝是自己的原創，就算只有幾個字也算是抄襲。

至於如何避免抄襲的嫌疑，中研院強調，「永遠記得標註原始來源」，例如寫清楚引用參考書目、清楚描述所有資料來源、誠實列舉他人對自身研究的貢獻、提供註解、善用引號、註明出處等，若有大幅引用則須得到原作之出版商或版權所有人的許可，就算是自己過去的文章也一樣，除非是廣為人知的科學或歷史事實，這類型才通常不需標記引用。



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