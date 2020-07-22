美眾院通過《國防授權法案》　偏向印度一方

▲ 中印邊境流血衝突引美方高度重視 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

中國和印度兩方曾在6月15日於加勒萬河谷（Galwan Valley）爆發激烈衝突，20名印度軍人身亡，中方則未透漏相關傷亡人數。美國眾議院21日一致通過眾院版《國防授權法案》防授權法案，包含一項修正案，聲討中國在南海、中印實控線和加勒萬河谷的不正當侵略行為。

據美國之音（Voice of America）報導，此次共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）和印籍民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）推動的法案《國防授權法》，其總金額共高達7400億美元（約台幣21兆元）。夏波表示，「印度是（美國）在印太地區至關重要的夥伴」，「我強烈支持我們與印度的雙邊關係。我與印度、所有該地區面對中國侵略的夥伴，站在同一邊。」

中印雙方目前已達成沿實際控制線不接觸並緩慢撤離的協議，但依然在14日遭遇障礙，中國方面拒絕由班公錯湖（Pangong Tso）佔領區撤出。該修正案嚴厲指控，中國政府趁著各國政府忙於控制疫情，嘗試壯大中印邊境領土。美方此次公開施壓，希望能夠有效為中印邊界的緊張局勢降溫。

美國國務卿蓬佩奧在8日就曾公開批評，中共的軍隊在中印邊界上試圖激化緊張的局勢，形容中國為「流氓行為者」，「沒有太多中國鄰國會認為中國有尊重他們的主權。」