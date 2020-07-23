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俄軍事專家：機器人還無法在戰場上「取代人類」　因為人類會自救

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▲▼人工智慧。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俄羅斯軍事專家認為，人工智慧還無法在戰場上取代人類。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

人工智慧與機器人的應用領域已經越來越廣泛，即便軍事領域也在合乎倫理的前提下，探索應用的可能性。但是俄羅斯的軍事專家阿列克謝∙列昂科夫（Alexey Leonkov）則認為，機器人在現階段還無法在戰場上取代人類，主要的原因在於人類比起機器人更懂得自救。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，軍事刊物《祖國武庫》（Arsenal of the Fatherland）編輯列昂科夫（Alexey Leonkov）表示，近年來，全球軍隊機器人使用和人工智慧引進運用工作進行的如火如荼，儘管使用機器人系統優勢眾多，但在可預見的未來，還無法做到完全將人類排除在戰場之外。

專家認為，即使採用了人工智慧、全自動機器人系統，在眾多兵種協同作戰中還是難以生存，人工智慧本身是一個程序、一種演算，其廣度和深度是有限制的，人類大腦的深思熟慮，人工智慧還無法做到，在戰場出現突發情況時，全自動機器人可能會無能為力。

列昂科夫說，「如果陸戰機器人系統碰上偽裝的高爆彈藥，踩到地雷，則會完全喪失戰鬥能力。它無法『自救』，因為是無人的。」

在空戰方面，列昂科夫也認為，軍方同樣不能完全依靠飛行機器人，如果敵軍有能力消滅無人機，那麼它們就毫無用處。此外，無人機仍就無法執行複雜任務。

▲▼伊朗少將、菁英部隊「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍狙殺蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），說明了無人機無法獨力作戰，還是需要人類操控。（圖／達志影像／美聯社）

列昂科夫舉美軍狙殺伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）為例，認為飛行機器人還是無法獨力作戰，因為行動是在地面引導下完成的，實際上目標是被監視的，雖然無人機裝備有光學系統和目標識別系統，但它仍然可能會出錯，因此需要給出具體坐標。

列昂科夫指出，戰鬥機器人火力壓制程序崩潰，它可能會去瞄准己方目標， 現在用來毀傷敵方資訊系統的「內建電子零件」武器越來越多，這就是電磁彈藥。

列昂科夫說，無人坦克和有人駕駛坦克暴露在電磁輻射環境下，結果是不同的。坦克兵仍有戰鬥力，他們能夠修好故障、然後重返戰場，與此同時，機器人坦克則將失去戰鬥能力。

列昂科總結，作戰系統的自動化將繼續深入下去，直至證明其有效性為止，「在短期，甚至是中期，完全自動化，誰都不會去這麼做。在戰場上用機器人完全取代人類，這是一個長期目標，而且前景也並不清晰。」

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