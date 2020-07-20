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砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警「1句話」秒惹怒網友　被罵到刪文

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▲▼砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警「1句話」秒惹怒網友　被罵到刪文。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」、臉書「南投縣政府警察局集集分局」）

▲砂石車惡意逼車。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」）

記者張靖榕／綜合報導

比利時情侶檔Youtuber「Naick & Kim」從花蓮太魯閣往南投日月潭路上，連續遭砂石車惡意逼車，影片引起台灣網友熱議，到他們粉專致歉的南投集集分局，也因副分局長19日回應砂石車並未危險駕駛，還稱可能外國人不了解台灣民情，瞬間成為大批網友痛批對象「原來逼車是台灣民情」。集集分局刪除原先宣稱展現執法決心的貼文，更在20日凌晨表示，將持續執法，「絕對無差別待遇」，但事後又屏蔽該貼文。

2019年開始環遊世界、透過旅遊Youtuber方式呈現的比利時情侶檔Naick和Kim，因2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響而滯台4個月，13日卻因從花蓮太魯閣到南投日月潭路上，遇到砂石車從後方緊貼「幾乎要碰上保險桿」，和從左側逼車超越，而在台灣小有名氣。因為除了兩人在影片裡表達的憤怒外，平日對交通有感的眾多台灣網友更大罵砂石車駕駛，「丟臉丟到國外」。

集集分局18日在臉書發文強調得知此事後，已立即通知員警到Naick和Kim的粉專留言致歉，「表示執法決心，並獲得該對外國情侶善意回應」，分局長也表示「民眾真的是警察的眼睛」，而大貨車駕駛違規逼車的行為經查證確認無誤後，就會依規定舉發，「以展現警察執法的決心」。

▲▼砂石車惡意逼車比利時情侶檔！南投警「1句話」秒惹怒網友　被罵到刪文。（圖／翻攝自Youtube「Naick & Kim」、臉書「南投縣政府警察局集集分局」）

▲集集分局刪除先前貼文後，深夜再PO文強調執法有力。（圖／翻攝自臉書「南投縣政府警察局集集分局」）

時隔1天，副分局長陳志文受訪時表示已經觀看影片確認過，認為砂石車並沒有惡意逼車危險駕駛，而是單純要超車，才會因此讓情侶檔感覺貼比較近，「我看影片是覺得還好啦，可能外國人覺得砂石車的民情不一樣。」

該回應瞬間惹怒眾人，臉書粉專「台灣機車路權促進會」發問痛罵，「身為台灣人的我都不知道逼車是台灣民情欸，以後遇到警車都要近距離刷卡了嗎？演一天就不演了」，其他網友紛紛湧入集集分局粉專留言，「逼車是臺灣最美的風景」、「逼車原來是在地文化啊」、「 喔，原來是民情分局啊」、「笑死，原來內地有自己的玩法」、「原來超車要先逼車再超車」、「以後去南投會按照當地民情開車...感謝長官指導。」

集集分局疑似因此刪除該篇文章，卻被網友湧入其他貼文底下留言再批；對此，集集分局於周一（20日）凌晨發文回應，指出該分局今年上半年共取締砂石車違規271件，將繼續執行交通大執法，只要有超速及惡意逼車違規行為，「一律加強取締告發，絕對無差別待遇」。不過疑似又因不堪網友留言批評，而在粉專的動態時報上屏蔽該貼文，僅能以搜尋找出。

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