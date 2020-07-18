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幸福站前情侶過馬路「只差幾步」…小貨車轉彎飛撞瞬間曝！女破頭昏迷滿地血

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記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新莊區環狀線Y19幸福捷運站2號出口18日發生一起嚴重車禍，35歲的謝姓女子下午2時許與男友何男一起過馬路，不料卻遭到一輛轉彎的藍色小貨車撞上，謝女當場後腦著地、倒地不起，柏油路面還留下大片血跡，經送醫搶救後昏迷指數只有3。

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲謝姓女子與男友過馬路時遭到轉彎的藍色小貨車撞上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

監視器畫面拍下，當時路口車流量相當大，藍色小貨車切往內側車道準備左轉；而謝女及男友則是依照交通號誌行走斑馬線穿越路口，僅差數步之遙即安全踏上人行道，豈料小貨車在閃過對向來車後突然加速轉彎，當場將謝、何2人撞倒。

事故發生後何男傷勢較輕微，氣得痛罵貨車司機「車怎麼這樣開？」而同樣遭撞的謝女傷勢較為嚴重，後腦著地留下10公分撕裂傷，當場昏迷不醒，經送往亞東醫院搶救後仍然意識不清，昏迷指數僅3。

警方初步瞭解，肇事司機為45歲的鍾姓男子，當時沿著幸福路往幸福東路方向行駛，行至路口準備左轉思源路慢車道，不料卻撞上行人。經調查，鍾男酒測值為0，研判整起事故為貨車駕駛未禮讓行人優先通行而肇禍，但確切肇因仍還有待調查釐清。

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▼謝女遭撞後後腦著地，地上留下大片血跡。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

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