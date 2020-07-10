被指爽領高薪「上班打牌」　民進黨唐碧娥控告國民黨蔡育輝誹謗

▲唐碧娥前往台南地檢署，按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪嫌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

前立委、市議員，日前請辭台南市教育局專委的唐碧娥，不滿台南市議員蔡育輝質詢及發布新聞稿指摘她「酬庸領高薪、上班罵議員、打牌」，10日上午10時30分前往台南地檢署按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪嫌，檢方已受理偵辦。

唐碧娥提告台南市議員蔡育輝加重誹謗罪嫌，唐碧娥說：「人格不容汙衊、清白定要捍衛」，國民黨籍市議員蔡育輝在6月29日市議會質詢時，提出唐碧娥上班時間打牌，隨後更發布新聞稿：「台南市議員蔡育輝批黃偉哲酬庸人事領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假」，內文提到「台南市教育局專委唐碧娥薪水7萬1千多元，進了市府有權無責無事櫻櫻美代子，上班在臉書支持罷韓罵議員，甚至上班時間打牌」。

唐碧娥表示，蔡育輝沒有實證就含血噴人，傷害她的名譽，她的人格不容汙衊，她已經在7月7日在臉書上要求蔡育輝3天內向她道歉，蔡育輝視若無睹，她在10日上午10時30分去台南地檢署按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪嫌，以捍衛她的的清白。

據了解，蔡育輝6月30日針對唐碧娥開記者會批司法審判牛步化，發布新聞稿指他除質詢重批唐碧娥，議員落選進入教育局卻領高薪不做事，上班打牌、出國不請假，如今為了要取代同選區洪玉鳳議員希望趕快遞補，居然開記者會批司法審理牛步化有害民主，全國不分藍綠，多位民代歷經此案經過同樣程序，司法並無獨厚某人。

蔡育輝指唐碧娥當立委時，涉入花蓮市多功能運動公園弊案，被檢方具體求刑10年，國民黨不曾干預過她的案子，如今唐碧娥強開記者會干預司法，才真讓民主蒙羞！

蔡育輝說，日昨議會自由發言他就重批，民進黨完全執政一黨獨大，百姓受害，落選的民代，官位越做越大，台南市教育局專委唐碧娥薪水7萬1千多元，進了市府成了櫻櫻美代子，上班時間上臉書支持罷韓罵議員，還曾上班時間打牌，上班時間出國也不請假，連黃偉哲市長都說再犯嚴懲。

蔡育輝指出，全國不分藍綠曾因歷史共業，被院檢起訴求刑並歷經一、二審的司法審判程序，司法並沒有獨厚洪玉鳳，現在唐碧娥急著要遞補洪玉鳳議員缺，大動作召開記者會批評司法審理程序牛步化，有害民主機制，此舉真讓人詫異，唐碧娥大概忘了，她當立委時曾涉入花蓮市多功能運動公園弊案，當年廠商先透過立委向體委會關說爭取工程補助經費，再以不法手段標得工程獲得不法利益，花蓮官員索取回扣後再給民進黨立委唐碧娥和服務處主任助理，因此被檢察官以違法貪污治罪條例第四條第項第3款收受回扣罪，具體求刑10年，唐碧娥辦公室主任翁啟文被判刑3年，助理黃文瑞被判刑3年6個月，此案從起訴到判刑時間經歷5年。

蔡育輝表示，唐碧娥不思敬業專心服務教育職埸，反而違背職責，當起政治人評論政局、批評議員，以致丟掉官職，實自作孽咎由自取怨不得人，司院審理，重視公平公正，絕不允政黨、個人介入，破壞其公正性。唐前立委，當過多屆立委不會不知，今強開記者會，硬要干涉司法審判，指揮辦案，讓民主蒙羞，全民應唾棄譴責『唐碧娥究竟急什麼』！

唐碧娥對此十分不滿，立即辭去台南市教育局專委一職，並於10日上午前往台南地檢署按鈴申告蔡育輝加重誹謗罪嫌。

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