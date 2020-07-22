　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

違法添加物浸泡海鮮牟利　台南傳統市場不肖業者20萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南地檢署檢察官指揮警、調、衛人員，查獲台南1家水產行，涉嫌以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液浸泡海鮮牟利，查扣相關物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署檢察官指揮警、調、衛人員，查獲台南1家水產行，涉嫌以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液浸泡海鮮牟利，查扣相關物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署偵辦台南市大型傳統市場內有不肖業者以違法添加物浸泡海鮮等食品後，再販賣予不特定消費者情事，指揮警調人員搜索傳喚洪姓負責人廠庫、攤商、住所搜索，起獲浸泡海鮮牟利用之低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液，傳喚洪男等4人到案，其中洪男以20萬元交保，其餘飭回。

台南地檢署前獲報指稱在台南市某大型傳統市場內疑有不肖業者以違法添加物浸泡海鮮等食品後，再販賣予不特定消費者之情事，即指派檢察官指揮偵辦。經積極蒐證，由檢察官黃銘瑩於6月18日，指揮檢察事務官、台南市調查處、台南市警善化分局，會同衛生福利部食品藥物管理署、台南市衛生局、南區國稅局等單位，針對該水產行所屬設於台南市永康區之廠庫、攤位及洪姓負責人之住家等5處進行同步搜索、稽查。

▲台南地檢署檢察官指揮警、調、衛人員，查獲台南1家水產行，涉嫌以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液浸泡海鮮牟利，查扣相關物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當場查得設於水產行內，以低價之工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液後，用以泡製蝦仁、蛤蜊等生鮮食品，而再販賣予其他攤商、餐飲業者及傳統市場之不特定消費者，該水產行自2018年11月設立登記，每月營業額約4至6萬元。

檢方指出，因工業用鹽一般只做洗滌鍋爐、製作皮革、漂染布料及製造鹽酸等原料用途，且碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物僅限於食品製造或加工必須時使用，不得使用於以生鮮型態販售之產品，如長期食用浸泡前開溶液之生鮮產品恐對人體健康造成危害；本案經依食品安全衛生管理法罪嫌傳喚水產行洪姓負責人及所屬員工共4人，訊後洪姓負責人以新台幣20萬元交保，餘均飭回。

▲台南地檢署檢察官指揮警、調、衛人員，查獲台南1家水產行，涉嫌以低價工業用鹽混合碳酸氫鈉、多磷酸鈉等添加物製成溶液浸泡海鮮牟利，查扣相關物證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警調等人員現場除查扣工業用鹽8包（每包約50公斤）、含碳酸氫鈉、多磷酸鈉之添加物共11包（每包約25公斤）外，並封存已用工業用鹽混合前開添加物浸泡尚未出貨之蝦仁55箱，且逐一採樣；台南地檢署將會同衛生福利部食品藥物管理署、台南市衛生局持續就進出貨單釐清下游追查流向。

・超級划算必需吃一波

ET快訊
快訊／午後對流爆發！全台13縣市大雨特報　防雷擊強陣風
相戀13年「幸福站」看房！女友遭撞斷魂　他悲寫千字文：幸福永
台灣飛曼谷班機9人發燒！指揮中心公布檢驗結果
快搶25億！威力彩頭獎得主「財運爆棚」星座曝光
LIVE／零本土病例破百日！國內新冠肺炎剩8人住院
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

相戀13年「幸福站」看房…女友遭撞斷魂　他寫千字文慟：幸福原來永遠到不了

違法添加物浸泡海鮮牟利　台南傳統市場不肖業者20萬交保

苗栗7旬翁疑騎車搶快違規左轉　遭後方直行機車追撞！2車4人全送醫　

廠商冒用台糖商標販賣砂糖　南檢查獲業者獲利逾百萬元

《國民法官法》三讀　司法院：國民參與的司法，凝聚全民的司法

沒女友過七夕！台中男憤怒推「鋼鐵愛心」墜50m邊坡　警36小時逮人

40歲「2寶爸」裝大一生！臉書誘騙13歲少女3度上床…命令傳自拍裸照　下場曝

女兒要賣厝他怕沒地方住...　屏東男喝清潔劑口吐白沫急送醫

桃園男感情受挫持剪刀自殘...開瓦斯欲引爆！　警及時壓制送醫

「基隆→太平山一日遊」遇連環車禍！遊覽車頭爛毀　女導遊受困慘死18人傷

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

相戀13年「幸福站」看房…女友遭撞斷魂　他寫千字文慟：幸福原來永遠到不了

違法添加物浸泡海鮮牟利　台南傳統市場不肖業者20萬交保

苗栗7旬翁疑騎車搶快違規左轉　遭後方直行機車追撞！2車4人全送醫　

廠商冒用台糖商標販賣砂糖　南檢查獲業者獲利逾百萬元

《國民法官法》三讀　司法院：國民參與的司法，凝聚全民的司法

沒女友過七夕！台中男憤怒推「鋼鐵愛心」墜50m邊坡　警36小時逮人

40歲「2寶爸」裝大一生！臉書誘騙13歲少女3度上床…命令傳自拍裸照　下場曝

女兒要賣厝他怕沒地方住...　屏東男喝清潔劑口吐白沫急送醫

桃園男感情受挫持剪刀自殘...開瓦斯欲引爆！　警及時壓制送醫

「基隆→太平山一日遊」遇連環車禍！遊覽車頭爛毀　女導遊受困慘死18人傷

台北、上海「三式一省」合作超吸睛！　巨型城市成未來新焦點

她爽約炮卻遇SM變態　「男友跳車頂想救」慘遭飛車甩出…當街爆身死！

張滿月社長又添新包　溫婉氣質狂吸236.2萬人按讚

爆炸蛤蠣起司雞！台中超浮誇韓式料理　酥炸大魷魚鋪滿年糕上

激動跑完！狗突然搖晃「狂喘＋流口水」　飼主關鍵3動作撿回一命

暑假看電影環遊世界　竹市兒童影展今起售票

快訊／午後對流爆發！全台「13縣市」大雨特報　防雷擊強陣風

黑鷹失事彈劾2軍官　監察院認定天氣掌握有疏失

Gogoro 2 Rumbler ABS推「閃霧銅」新色！射飛鏢最高分就送1台

林子偉熱身賽首度出賽　替補上陣錯失滿壘建功機會

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

社會熱門新聞

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

即／國三南下12K遊覽車追撞事故！　一人命危搶救中

三重警四角戀　男警劈腿「甜美學妹撞所正宮」

彰化單親爸攜3子女燒炭亡！媽心碎掩面痛哭

她沒接電話訂單取消不退費　熊貓外送員慘挨告

秦偉性侵女造型師案更一審駁回

即／三重安親班竄火光！孩童嚇傻躲陽台　警消急救援

高雄市警局長劉柏良上任一週　派出所傳搶響！

彰化單親爸輕生帶走3子女　父母嘆：吸毒變了一個人

更多熱門

相關新聞

廠商冒用台糖商標販賣砂糖　業者獲利逾百萬

廠商冒用台糖商標販賣砂糖　業者獲利逾百萬

台南地檢署檢察官紀芊宇，指揮警、衛等單位偵辦不法業者，冒用台糖商標販賣砂糖，持法院搜索票針對砂糖業者營業處所、倉庫及負責人住居處等5處所執行搜索，並約談負責人、負責人妻子及負責人胞妹等人到案說明，以進口糖冒充台糖的糖品販賣，獲利逾百萬元，黃姓負責人訊後以25萬元交保候傳。

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告

台南「假三倍券」疑雲　南檢籲民眾提告

花振興券吃海鮮餐！網看照片秒呆：餓了啦

花振興券吃海鮮餐！網看照片秒呆：餓了啦

洗蝦被刺傷！他遭「食肉菌」狂蝕手指截肢保命

洗蝦被刺傷！他遭「食肉菌」狂蝕手指截肢保命

被指爽領高薪上班打牌唐碧娥告蔡育輝

被指爽領高薪上班打牌唐碧娥告蔡育輝

關鍵字：

南檢添加物浸泡海鮮

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

偽單身交友軟體獵豔　聯發科5G經理遭控劈5女

前妻控周士淵睡了球迷的媽　夏令營成獵豔場

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

陳小春被狂罵半年不忍了！

「4頁不算抄」是真的　爆李眉蓁論文爽抄整本123頁

特戰女兵「上上下下」玩抖音！

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

馬國畢結婚前夕尋短　妻子懷孕3個月仍嫁他

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死
太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面