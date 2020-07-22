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每天新鮮出爐！超商也有「現烤可頌、千層餅」　全台限定20門市吃得到

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▲▼全家賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家開賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

隨時都能吃到熱騰騰中西式點心了！全家宣布開賣現烤「可頌」、「千層餅」，每天早中晚在門市將麵團直接放進烤箱現烤，新鮮出爐現賣，其中，可頌可是使用法國直送冷凍麵糰，千層餅則是和知名中式點心品牌「弄餅家」合作推出3口味，目前全台只有20店買得到。

▲▼全家賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼現烤可頌有酥脆外皮、帶有奶油香內餡。

▲▼全家賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝）

根據統計全台烘焙產值高達600億，這次看準白金商機，全家強勢推出現烤點心系列，主打當日於門市新鮮現烤現賣，這次推出可頌、千層餅2種款式，其中，可頌是使用法國直送冷凍麵糰，每日於店舖內現烤後進行販售，一口咬下先感受熱呼呼的酥脆外皮、裡頭帶有嚼勁跟些微奶油香內餡，一定要吃。

▲▼全家賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼千層餅裡頭有滿滿內餡。

▲▼全家賣現烤可頌、千層餅。（圖／記者蕭筠攝）

而千層餅找來知名中式點心品牌「弄餅家」合作，一共推出3種口味包括鮮肉、芝麻、芋頭，裡頭可是都含有滿滿內餡，鮮肉採用豬後腿瘦肉製作、芋頭是將芋頭去皮後蒸煮放進，芝麻則是將新鮮黑芝麻打散後一粒粒填進去餅皮當中，鹹甜口味任選，無論是早餐還是下午茶時段都適合來杯咖啡、牛奶搭配。

目前現烤可頌、千層餅全台只有20門市提供販售，2種通通都有賣的店有鶯歌車站店、新竹台鐵店、豐原台鐵店、台南車頭店、台北101店、淡水竹勝店、新光醫院店、板橋市府店、台中林新店、台中草悟道店、高雄富裕店；只賣千層餅的有八堵車站店、宜蘭車站店、台北崧捷店（松山車站）、台鐵東店、板橋北站店、板橋東站店、板橋車站店、樹林台鐵店；而只提供可頌的限定台鐵西店。

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