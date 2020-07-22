壯男花7千元找刺激「馬上風昏迷」...應召女嚇歪！搶救12小時仍不治

▲男子開房間，花7千元找女子從事性交易，突然昏迷搶救後仍宣告不治。（圖／畫面翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子，在21日晚跑到萬華區中華路上一家旅館開房間，花7千元找來1名女子從事性交易，但是男子「辦事」到一半卻突然身體不適，女子嚇得緊急報警處理，警方事後將男子送醫，經過12小時搶救後仍宣告不治。

警方調查，47歲的楊姓男子，21日晚上5時許到中華路上一家旅館開房間，隨後找來42歲的汪姓大陸籍女子，雙方約定以7千元的價碼從事性交易，但「處理」到一半時男子突然身體不適倒臥床上。

▲男子花7千元找來應召妹，進行到一半時竟然身體不適，送醫搶救後仍宣告不治。（圖／取自Pixabay）

汪女見狀緊急跑下樓找櫃台求救，櫃台發現後隨即報警前往處理，警消獲報到場後發現楊男已經倒臥床上沒有呼吸心跳，緊急送往台大醫院進行搶救，但搶救12小時後，在22日凌晨5時許宣告不治。

汪姓女子事後由警方帶回派出所偵訊，坦承雙方以7千元的價碼進行性交易，但到一半時卻發現男子身體不適，且整個人陷入昏迷叫不醒，才請櫃台協助報警，訊後依照社維法進行裁罰。

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