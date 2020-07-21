曾被黑吃黑...毒梟屯13顆手榴彈想報仇　跨年煙火聲中「試爆成功」

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局接獲線報，有民眾販售三級毒品「卡西酮」，但20日晚上登門逮人，赫見13顆土製手榴彈，以及1把空氣槍、70顆子彈，還有毒品卡西酮440公克，男子供稱，因為曾經遭黑吃黑，所以自己改裝土製手榴彈想報復，還趁跨年夜101大樓施放煙火時，在河濱公園試炸成功。

警方調查，23歲的邱姓男子，遭民眾檢舉平時在士林一帶賣三級毒品「卡西酮」，在20日晚上前往邱男位於延平北路5段的租屋處查緝，發現440公克的卡西酮外，還發現13顆土製炸彈。

▲邱姓男子販毒曾被黑吃黑，竟自製13顆土製手榴彈想報復，還趁跨年夜101放煙火時試爆成功。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方在搜索時，發現邱姓男子直接將13顆土製手榴彈藏在書桌底下，邱男供稱，因為賣毒品曾經遭黑吃黑心生不滿，所以從2019年底開始自己學習製作土製手榴彈想要報復，所幸最後遭警方查獲，訊後也依毒品、《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

邱姓男子表示，最早開始取出煙火上的火藥，利用黏土包裹後纏上引信，後來又去玩具店買模型「芭樂」（手榴彈的黑話），將內部挖空塞進煙火火藥，並且還買了空氣槍、70顆子彈想繼續研究改裝槍枝。

▲邱姓男子不只自己學習改造土製炸彈，更買空氣槍、70顆子彈想自學改造槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

邱姓男子向警方供稱，當時為了測試改裝的土製手榴彈是否可用，利用跨年夜時101大樓施放煙火時，到延平北路8段附近的河濱公園，利用施放煙火的聲音當掩護成功試爆。

男子平時在延平北路5段承租3層樓公寓的2、3樓，2樓為獨自居住，3樓則由父母親居住，警方在男子房內找到13顆土製手榴彈，不禁捏把冷汗直呼「要是引爆就慘了」。

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