就在青埔附近！　桃園通過清大附設醫院、桃園亞東紀念醫院設立案

▲桃園市衛生局發布，桃園通過清大附設醫院、桃園亞東紀念醫院設立案。（圖／資料照）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市衛生局22日發布，為全面提升醫療資源，守護市民健康，桃園市醫事審議委員會20日通過國立清華大學桃園附設醫院、桃園亞東紀念醫院的設立案及國軍桃園總醫院病床擴充案，設立後桃園市將可增加2家醫學中心規模的醫院，強化國門之都的防疫功能，加強沿海急重症醫療需求。

衛生局指出，市府於2019年4月與清大簽署醫療教育園區意向書，清大附設醫院規劃建置於航空城計畫區，鄰近綠線捷運及機場捷運交界之A16橫山站，設置499床急性一般病床、30床急性精神病床、231床特殊病床，結合地理位置擔任國門防疫的前線規劃P3等級國家實驗室及疾病疫苗研發中心、強化桃園市沿海地區急重症醫療，結合清大醫療器材研發應用強項，提供醫學生臨床教育並培育醫療人才。

桃園亞東紀念醫院規劃建置於中壢區鄰近內壢車站，設置482床急性一般病床、194床特殊病床，引進智慧醫療裝置建置以病人為中心之智慧醫院，運用智能化設計提升醫療品質與病人安全、簡化就醫流程並以遠距醫療拉近城鄉醫療的差距。

桃園市平均每萬人口34.28床，為因應人口持續成長及人口結構老化，持續以多元化方式提升本市醫療資源，本次醫事審議委員會通過清華大學附設醫院及桃園亞東紀念醫院新設及國軍桃園總醫院擴充，依據新設醫院之設立計畫書，分別規劃於2026年及2027年建置完成。

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