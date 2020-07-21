桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

▲路邊攤美食進軍百貨櫃位人氣紅不讓連一週完售。（圖／翻攝王國華臉書）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢在地美食以招牌龍蝦麵線及湯包，一路由路邊攤賣到進軍百貨櫃位，在桃園青埔新光影城內銷售更是人氣紅不讓，已連續一週天天提前銷售完畢。妙的是老闆王國華都駕價值500萬左右的BMW大七系列來送龍蝦及貨物，被眼尖的網友發現後說，「龍蝦吃多了，到是沒吃過用BMW載來的龍蝦。」

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▲▼老闆都駕價值500萬左右的BMW大七系列來送龍蝦及貨物。（圖／翻攝王國華臉書）

以爆汁干貝、蝦仁湯泡及搭配龍蝦、螃蟹、生蠔等海鮮「痛風麵線」在中壢打出名號的「隔壁老王」，短短幾年不但成為當地排隊名店，現在更一舉進軍到桃園青埔新光影城內銷售，人氣也是紅不讓，從15日開幕至今一週 ，天天都提前銷售完畢。

▲賣的最好的就是ＣＰ值超高的龍蝦麵線、湯包套餐。（圖／翻攝王國華臉書）

賣的最好的就是以開幕特惠半價399元賣出的龍蝦麵線、湯包套餐，每天賣出2、300份，為了補貨老闆王國華親力親為，自己充當送貨司機，運送店內的龍蝦及貨物，卻被眼尖的網友在老闆的社群網站發現，老王是用價值500萬左右的BMW大七系列來送龍蝦的，並留言「龍蝦吃多了、到是沒吃過用BMW載來的龍蝦」、「老闆有欠司機嗎？」、「用這台送貨太傷本」、「想吃740接送的龍蝦」。

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