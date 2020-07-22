　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓水龍頭流出「蠕動幼蟲」！政府10天接700件通報急啟調查　原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼首爾居民表示，打開水龍頭可以發現不明幼蟲在水中蠕動。（圖／翻攝自Instagram@zu_keep）

▲首爾居民打開水龍頭，一堆看似屑屑的條狀物跟著流出，接著全部在水底蠕動起來。（圖／翻攝自Instagram@zu_keep）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓多地近日都出現活生生的幼蟲自家中水龍頭和蓮蓬頭流出，嚇得許多居民向政府投訴，10天內累計已經超過700件通報，就連首爾、釜山、京畿道等地區都出現同樣情況。據了解，全國7個淪陷的淨水場中，普遍出現活性碳率水池功能失調，非但沒有有效過濾雜質，反而孵化出許多幼蟲。

綜合韓媒報導，仁川市、首爾京畿道、江原道、釜山、清州等地，許多民眾在洗碗、洗澡甚至裝自來水準備要喝下肚時，都發現水中黑影蠕動，仔細一看才發現根本不是雜質，而是生命力旺盛的條狀幼蟲。

首爾市上水道事業本部20日時指出，幼蟲是否透過水管進入各民宅中仍有待釐清，雖然此前針對仁川6間淨水中心和101處排水設施做水質檢測，結果並無異樣，但相關投訴仍持續發生。

截至周二（21日）上午為止，全國已有超過700起「蟲蟲危機通報」；南韓環境部19日啟動調查，結果發現仁川地區以外，水源、金海、梁山、宜寧等地，共7處淨水廠驗出幼蟲，且集中在淨水場裡的活性碳過濾池，判斷應是活性碳過濾過程出包，才會從淨水功能變成「汙水功能」。

ET快訊
周士淵爆「拍SWAG多P無碼片」登成人網站榜首　妻一眼認肉肚
馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！　凶狠對嗆過程全被拍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

南韓水龍頭流出「蠕動幼蟲」！政府10天接700件通報急啟調查　原因曝光

道瓊上漲159點　川普政府擬推新一輪「29.4兆振興案」民主黨代表入白宮協商

加州破40萬確診「緊追紐約」　伊朗單日通報229死創新高

諾貝爾獎宣布「因新冠疫情取消宴會」　1956年來首例

目睹父母被殺！阿富汗少女抓起AK47衝出門　秒擊斃2塔利班兇手

歐盟振興基金定案！援助西班牙4.7兆元　只要還一半

如果歐盟也封殺華為　《華爾街日報》：中國將禁止愛立信、諾基亞產品出口

南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

不幸遇車禍！哥親舔臉頰求醒來　過世妹妹下秒闔眼...媽：好心疼

歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

南韓水龍頭流出「蠕動幼蟲」！政府10天接700件通報急啟調查　原因曝光

道瓊上漲159點　川普政府擬推新一輪「29.4兆振興案」民主黨代表入白宮協商

加州破40萬確診「緊追紐約」　伊朗單日通報229死創新高

諾貝爾獎宣布「因新冠疫情取消宴會」　1956年來首例

目睹父母被殺！阿富汗少女抓起AK47衝出門　秒擊斃2塔利班兇手

歐盟振興基金定案！援助西班牙4.7兆元　只要還一半

如果歐盟也封殺華為　《華爾街日報》：中國將禁止愛立信、諾基亞產品出口

南海緊張升溫　美國、日本、澳洲於菲律賓海聯合軍演

媽媽確診住加護病房　兒子「每晚爬窗守候」親眼看著她過世

科技大廠主管「已婚劈5女」　獵艷手法曝光！2招成功處理

尾數「1、2、6」沒中藝FUN券怨：國家邊緣人！　這書竟神預言…網傻眼氣消

大學校系怎麼選？台大教授嘆「世界已經不一樣」：大家醒醒！

拿裕隆老闆聚餐當幌子…周士淵偷回高雄極樂被抓包！　前妻列5罪狀「公開各式對話紀錄」

歐盟史上最火爆峰會！馬克宏捶桌、梅克爾掉頭走人　60.5兆紓困案終於拍板

周士淵「夏令營成獵豔場」睡球迷媽媽、閨密　受害者還有男性

馬國畢結婚前一晚「車內自殺」！　新婚妻懷孕3月仍嫁他…結婚3年欠債5000萬離婚

健康好「硼」友！　有了「硼」　你吃的維他命D更有效

陳述恩／你知道蔡蘇政府正在用三倍券侵犯你的人權嗎？

800元「客庄旅遊券」登記懶人包！全台超過4千商家可用　27日抽籤

短褲妹登山遭熊近距離猛聞狂抱 專家曝保命關鍵：千萬別尖叫逃跑

國際熱門新聞

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

死前想來「最後一次」...惡狼性侵女室友！

少女為父母報仇　AK47擊斃塔利班

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

北韓千萬人快餓死！金正恩建議「吃龜」減肥

道瓊上漲159點　市場樂觀預期新一輪振興案

女大生逃過汽車爆炸　卻墜橋摔死

南韓自來水「幼蟲現蹤」10天700件通報

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

她玩「鬼魂遊戲」吊窗簾變屍體　爸媽傻了

若歐盟打華為　傳陸將禁對手出口

加州破40萬確診！　伊朗單日229死創新高

更多熱門

相關新聞

洗澡水漂幼蟲！韓淨水廠招蚊產卵：屍體浮池上

洗澡水漂幼蟲！韓淨水廠招蚊產卵：屍體浮池上

南韓仁川、首爾、京畿道等首都圈居民近日不斷抱怨在家中自來水看到蠕動的幼蟲，懷疑水質受到汙染。其中最早傳出災情的仁川市西區，其負責當地供水的公村洞淨水廠卻被爆出在管理上發生嚴重疏失，使得大量搖蚊等飛蟲跑進濾水池內產卵，甚至池內被發現大量搖蚊屍體，因此導致此次事態。

美韓防長「熱線50分鐘」：未討論裁減駐韓美軍

美韓防長「熱線50分鐘」：未討論裁減駐韓美軍

南韓物流中心「爆炸」起火！5人葬身火窟

南韓物流中心「爆炸」起火！5人葬身火窟

南韓首顆軍用衛星發射成功！成世界第10國

南韓首顆軍用衛星發射成功！成世界第10國

金正恩想提升戰力！美軍派偵察機巡視南韓上空

金正恩想提升戰力！美軍派偵察機巡視南韓上空

關鍵字：

南韓自來水幼蟲

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

搖搖椅戰房東「不要在2樓」　辣媽謊被侵害

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

陳小春被狂罵半年不忍了！

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面