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永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉

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▲▼永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉。（圖／東森新聞）

▲台北市永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！（圖／東森新聞）

記者許力方／綜合報導

有民眾向媒體投訴，指控連鎖鍋貼店「四海遊龍」松山店，店員竟將煮食用的鍋碗瓢盆全都拿到人行道旁，直接在水溝旁地上沖洗，質疑衛生有疑慮。對此，四海遊龍總部火速代表道歉，將每天派員到店督導，強制要求改善，且不排除斷貨處分，更驚動台北市衛生局介入。

童姓女子日前向《東森新聞》投訴，看到鍋貼店不僅將廚餘桶擺在人行道地上，店員還把廚具通通擺在地上洗，位置就在捷運永春站出口旁，讓人看不下去，「碗啊！盤子、整個鍋子、挖湯的勺子，全部拿起來放在地板上啊！」搞得滿地油膩膩，差點摔倒。

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▲▼永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉。（圖／東森新聞）

▲▼永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉。（圖／東森新聞）

▲▼永春站鍋貼店遭爆「路邊洗鍋碗」！女拍照遭嗆　四海遊龍總部火速道歉。（圖／東森新聞）

▲女拍照遭店家嗆聲！四海遊龍總部火速道歉。（圖／東森新聞）

童女指控，當時上前拍照一度遭店家嗆聲，「沒關係妳的照片我們的監視器都有，已經把妳拍下來！」可能會將她的照片放在店裡，還叫員工全部出來看她是誰。

四海遊龍營銷經理孫瑞隆第一時間就跳出來，緊急代表道歉，強調總公司將每天派員到店，強制要求分店改善、自主管控，若發現店家再把廚具、餐聚拿到走廊清洗，不排除將採取斷貨處分。

回到事發現場，水溝旁地面還留有洗碗的淡黃色油漬痕跡，對此，衛生局技正邱雯萍也表示，若現場查到有衛生缺失項目，就會開立限期改善通知單，之後複查沒有通過，就會按照食安法開罰最低6萬最重2億元罰鍰。

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