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曝八方鍋貼「隱藏邪教吃法」　同好們激推...釣出隔壁四海員工：好吃到爆

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▲▼煎餃,鍋貼,餃子,水餃。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前發文分享，自己到八方雲集用餐時，習慣將鍋貼丟進酸辣湯裡，另類吃法引來兩派熱議，有的人吐槽是邪教，認為鍋貼就是要吃它的酥脆口感；當然也釣出許多同好，認證直呼超好吃！

女網友在dcard提到，「有人跟我一樣喜歡吃自製酸辣鍋貼嗎？還是只有我這個怪人會這樣做......，我覺得很好吃啊，希望可以找到跟我有共同喜好的人，我們一起分享這個美食吃法的奧妙吧！」

請繼續往下閱讀...

貼文果然引起討論，一派人搖頭表示，「鍋貼就是要有脆脆的」、「不要鬧了，水餃就算了，這根本邪教」、「很不正常......」、「根本不脆了吧！」、「鍋貼變軟比叫麥當勞的雞塊沒糖醋醬還崩潰」、「這是什麼邪教啊啊啊啊啊啊」。

▲把鍋貼加進湯裡。（圖／翻攝自dcard）

▲把鍋貼加進湯裡。（圖／翻攝自dcard）

不過，這個「隱藏版吃法」也有不少擁護者，大家都說，「我會把泡菜鍋貼丟到玉米濃湯裡」、「就是要這樣吃啊，我也是」、「終於找到同好了！鍋貼稍微沾一下酸辣湯，變得滑順的面皮，加上稍帶點脆口的焦底，還有著淡淡的酸味，真超級好吃啊！我跟我姐超愛這樣吃」、「我都這樣吃！找到知己了哈哈」。

事後，原po欣慰地說，「總覺得每個人的口味真的都好不一樣，不過能找到有共同喜好的人...我就放心了，因為一天到晚被朋友嫌棄。」有趣的是，還有同行湊一咖，「來自四海的員工，這樣吃真的好吃到爆！」

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