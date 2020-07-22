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跟藍可兒事件一樣怪異！女子凌晨從床上失蹤　監視器只拍到「半身人」

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▲▼大陸杭州女子失蹤，電梯監視器拍下最後身影。（圖／翻攝自新浪網）

▲大陸杭州女子失蹤，電梯監視器拍下最後身影。（圖／翻攝自新浪網）

記者王致凱／綜合報導

浙江杭州發生一起離奇失蹤案，一名來姓女子清晨在自家床鋪上「神秘失蹤」，至今已經失聯整整18天，都沒有任何線索，甚至連社區、電梯監視器都沒有拍到她離開畫面，僅有一支設在地下室的監視器，曾在凌晨拍到一個半身人影，整起事件令人聯想到多年前美國的「藍可兒事件」。

綜合陸媒報導，來女士的丈夫許先生表示，7月5日凌晨0時30分，他起床上廁所時，妻子還在床鋪上睡覺，但到了清晨5時30分他起床，發現妻子已經不見了。

許男表示，他當時原本以為妻子外出了，雖然以前從沒發生過類似情況，但一開始也不怎麼在意。不過，家人隨後逐漸發現情況不對勁，因為來女錢包、手機、證件等隨身物品都還留在家中，甚至連外出衣服都沒換，只穿著吊帶睡衣和一雙鞋就出門，十分不合常理。

更奇怪的是，來女居住的社區只有兩個進出口，且電梯和任何人員必經通道都有物裝設監視錄影器，設備也沒有故障，但就是沒拍到來女離開的畫面。據悉，來女最後一次出現在監視器畫面中，是7月4日傍晚17時10分左右，她和小女兒一同拿著蛋糕和書本，有說有笑地回家。

來女家屬報案後，警方對該社區地下室、屋頂、綠化景觀等區域進行過地毯式搜索，甚至將社區內造景用的人工河抽乾，但都沒有任何發現。來女家人表示，來女精神正常，最近沒有和家人爭吵，不解為何會離家失聯。

最初接獲報案的杭州四季青派出所表示，目前全案已經移交江干區分局，成立了專案小組調查此事，目前正全力調查中。據了解，來女失蹤前在當地一間公司擔任外聘清潔人員，家屬和同事形容她很喜歡這份工作，但失聯後沒有來上班，也沒有請假，最後一次出現在公司是7月3日星期五，也就是失聯前一天。

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