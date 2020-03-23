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莫斯科酒吧創意「冠狀病毒雞尾酒」　理念：放鬆一下「恐慌幫不到任何人」

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▲▼俄羅斯首都莫斯科最著名的聖巴索大教堂。（圖／記者譚志東攝）

▲莫斯科一間酒吧推出「冠狀病毒雞尾酒」，酒吧經理希望大家能減緩恐慌。（圖／記者譚志東攝）

實習記者簡立宇／綜合報導

俄羅斯確診人數破300例，死亡1例！為了調解疫情壓力，俄羅斯莫斯科一間酒吧「Razvedka Bar」特調出一種雞尾酒，名叫做「冠狀病毒」（Coronavirus），據說喝下肚就會感到身心放鬆，在疫情人人自危、緊張的氛圍之下，唯有杜康可以解憂！

這間酒吧在18日開賣「冠狀病毒」特調，從他們在IG上的PO文可以看到，裝滿冰塊的酒杯中，插入兩隻的針筒，裡面分別裝著一紅一綠的液體。

文中幽默的寫道，「這是冠狀病毒雞尾酒，臨床實驗中沒有服務生受傷，感染病例0。如果不能避免購買衛生紙與糧食的恐慌，建議您服用。」

酒吧經理安東（Anton Zagariya）表示，希望這款調酒能幫助莫斯科人減緩緊張情緒。他向《路透社》表示，「酒譜的靈感來的很突然，就像病毒一樣。」

同時他也說道，壓力與恐慌才是目前最大的敵人，當然大家都應該遵守WHO的建議，勤洗手注重衛生，但是「不需要恐慌」，因為恐慌「幫不到任何人」。

 
 
 
 
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Это коктейль коронавирус При клинических испытаниях ни один официант не пострадал. Случаев заражения - 0. Рекомендуется употреблять в случаях панической атаки, когда дикое желание приобрести гречку и туалетную бумагу непреодолимо Никого не хотим обидеть С любовью ко всем Берегите себя и своих близких #коронавирус #нетпанике #разведка #бар #барразведка #мойтеруки #коктейль #новинка

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