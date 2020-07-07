完訓敬教練「1杯雞尾酒」被開除！副機師不滿提告勝了…華航提再審結果出爐

▲華航副機師完訓後向飛行教練敬酒遭公司開除，怒提訴訟確認雇傭關係勝訴，華航提再審遭駁回。（示意圖／取自Pixabay）

記者戴若涵／綜合報導

華航黃姓副機師2016年4月間在與美國飛行教育訓練教練餐敘時，喝了一杯雞尾酒，結果遭華航以違反訓練協議為由開除，他不滿決定提告，歷經法院多次審理，法官皆判華航應從2016年5月起計算至復職日，按月給付3萬6千元給黃男，日前華航提出的再審之訴遭駁回。

黃男主張，他2014年10月間與華航簽立訓練協議，由華航出資讓他到國外接受飛行訓練，經考核合格後，黃男2016年4月18日與華航簽下契約，以每月3萬6千元的薪資擔任試用副機師一職，孰料，卻接到華航通知「終止聘僱契約」。

原來黃男在與美國飛行教練餐敘時，為了感謝教練，敬了對方一杯雞尾酒，華航因此以違反訓練協議書中的禁止飲酒規定的理由，將他開除，讓黃男氣炸，認為華航違反解雇最後手段性原則，提出訴訟請求法院確認僱傭關係存在。

華航則指出，黃男從簽訂聘僱契約開始，到通過訓練考驗發布副機師生效日止都是試用期間，且他2015年12月份聖誕假期在宿舍內飲酒、喧嘩，2016年4月8日餐敘時又飲用雞尾酒1杯違反規定，終止僱傭關係沒有權利濫用的情形。

歷審皆認為，黃男向教練敬酒時，已經取得結業證書，不算是訓練期間，判黃男與華航的雇傭關係存在，華航應從2016年5月起至復職日止，按月給付3萬6千元薪資給黃男。華航不服判決結果，提出再審之訴，但遭到高等法院駁回。

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