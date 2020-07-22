日本F-15開始定期巡航釣魚台　不等解放軍從福建飛過來

▲日本自衛隊為了因應釣魚台爭端，將會定期派遣F15戰機巡航。（圖／CFP）



記者林彥臣／綜合報導

釣魚台（日稱尖閣諸島）爭端造成日中兩國近來的情勢日漸緊張，解放軍除了巡航釣魚台海域上空的頻率將當頻繁之外，軍機起飛的基地也從過去的浙江，改為離釣魚台更近的福建。對此日本決定，將會定期派遣F-15戰機定期巡航釣魚台周邊，不等福建的解放軍飛過來。

根據《共同社》報導，政府消息人士18透露，由於兩國之間在釣魚台上的緊張局勢持續，日本現在更積極派遣戰機，因應來自福建的空軍基地起飛的解放軍軍機，空中自衛隊的戰機，幾乎從日升到日落，每天都在巡航東海上空。

消息人士指出，解放軍派遣的軍機，出發地從過去的浙江改為距離釣魚台更近的福建，福建的空軍基地距離釣魚台380公里，殲-11戰機可以在20分鐘內抵達，日本空中自衛隊在沖繩那霸的空軍基地距離釣魚台410公里，F-15戰機飛過去也需要25分鐘左右才能抵達。

▲日本F-15戰鬥機從那霸起飛到釣魚台，也需要25分鐘。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）



消息人士指出，自衛隊已在北緯27度的地方設置了一條防線，以阻止中國軍機在離北緯25至26度的島嶼附近的進近。

根據美國國防部的數據，日本在2018財年因應中國軍機騷擾，讓自衛隊戰鬥機緊急升空638次，截至今年3月的上一個財年，則發生了675次緊急升空。

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