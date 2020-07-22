　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本F-15開始定期巡航釣魚台　不等解放軍從福建飛過來

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼釣魚台,釣魚島,尖閣諸島,釣魚臺。（圖／CFP）

▲日本自衛隊為了因應釣魚台爭端，將會定期派遣F15戰機巡航。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

釣魚台（日稱尖閣諸島）爭端造成日中兩國近來的情勢日漸緊張，解放軍除了巡航釣魚台海域上空的頻率將當頻繁之外，軍機起飛的基地也從過去的浙江，改為離釣魚台更近的福建。對此日本決定，將會定期派遣F-15戰機定期巡航釣魚台周邊，不等福建的解放軍飛過來。

根據《共同社》報導，政府消息人士18透露，由於兩國之間在釣魚台上的緊張局勢持續，日本現在更積極派遣戰機，因應來自福建的空軍基地起飛的解放軍軍機，空中自衛隊的戰機，幾乎從日升到日落，每天都在巡航東海上空。

消息人士指出，解放軍派遣的軍機，出發地從過去的浙江改為距離釣魚台更近的福建，福建的空軍基地距離釣魚台380公里，殲-11戰機可以在20分鐘內抵達，日本空中自衛隊在沖繩那霸的空軍基地距離釣魚台410公里，F-15戰機飛過去也需要25分鐘左右才能抵達。

▲▼日本F-15戰鬥機。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

▲日本F-15戰鬥機從那霸起飛到釣魚台，也需要25分鐘。（圖／翻攝自日本航空自衛隊官網）

消息人士指出，自衛隊已在北緯27度的地方設置了一條防線，以阻止中國軍機在離北緯25至26度的島嶼附近的進近。

根據美國國防部的數據，日本在2018財年因應中國軍機騷擾，讓自衛隊戰鬥機緊急升空638次，截至今年3月的上一個財年，則發生了675次緊急升空。

►各國料理、牛排海鮮、哈根達斯通通吃到飽

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

ET快訊
男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔
台南「7年輕男女」保時捷停門口　開門丟2坨就走！老闆氣瘋
極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美防長痛批：中國奪島演習「破壞台海穩定」　將持續對台軍售

解放軍在永興島部署8架戰機？陸外交部沒證實　僅32字冷回

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

日本F-15開始定期巡航釣魚台　不等解放軍從福建飛過來

中共「長程火砲飛彈」攻台沒人擋得住！林郁方：近幾月台海爆戰爭可能性增加

中國外交部回應美國南海聲明：企圖打造「反華聯盟」　逼迫東協國家選邊站

印尼採購15架颱風戰機　牽扯奧地利長達14年的訴訟案

「三外島」恐爆低度軍事衝突　前空軍副司令：解放軍「三棲立體登陸」奪島　

美國陸軍用遊戲頻台Twitch招募新兵　「詐騙」手法引發爭議

兩岸若開戰　前國安局長蔡得勝：台灣不能打、不禁打、打不贏

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

太會敲...攤商秒改規則「不給玩」！　他夜市怒譙：做生意哪有在唬爛的

2歲萌妹「首次衝浪」就站穩10秒　超強運動天分...網：收下我的膝蓋

相守78年...94歲翁忍淚道別愛妻　拿手電筒看清「最後一面」逼哭網

正宮林咚咚告雪碧...開庭前通姦除罪化　和老公沒離婚又沒錢「考慮撤告」

巨大化！挑戰製作50倍大口香糖　超狂復刻成品連味道都完美還原

美防長痛批：中國奪島演習「破壞台海穩定」　將持續對台軍售

解放軍在永興島部署8架戰機？陸外交部沒證實　僅32字冷回

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

日本F-15開始定期巡航釣魚台　不等解放軍從福建飛過來

中共「長程火砲飛彈」攻台沒人擋得住！林郁方：近幾月台海爆戰爭可能性增加

中國外交部回應美國南海聲明：企圖打造「反華聯盟」　逼迫東協國家選邊站

印尼採購15架颱風戰機　牽扯奧地利長達14年的訴訟案

「三外島」恐爆低度軍事衝突　前空軍副司令：解放軍「三棲立體登陸」奪島　

美國陸軍用遊戲頻台Twitch招募新兵　「詐騙」手法引發爭議

兩岸若開戰　前國安局長蔡得勝：台灣不能打、不禁打、打不贏

宜蘭秘境「牛奶海域」涮涮涮！千隻海豚連線1公里絕美躍水　船員看到尖叫

美防長痛批：中國奪島演習「破壞台海穩定」　將持續對台軍售

跟藍可兒事件一樣怪異！女子凌晨從床上失蹤　監視器只拍到「半身人」

女客人留1星評價！爆壽司店老闆「肉搜臉書」　凌晨狂打電話

清潔隊員上班鼓吹連署罷免「鳳山區市議員」　高市將職工考核議處

盤點5間高質感泰國包包　冰滴藍、奶油白新款全是夯色，價格卻不貴

解放軍在永興島部署8架戰機？陸外交部沒證實　僅32字冷回

汐止熊貓外送員打架！2人現場「比劃功夫」　民眾目睹傻眼

3家米其林一星餐廳提供酒譜　WAT推出瓶裝佐餐系列雞尾酒

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

軍武熱門新聞

林郁方：中共「飛彈」攻台沒人擋得住

前國安局長談兩岸　生存才是硬道理

日本F-15開始定期巡航釣魚台

中國在永興島部署8架戰機？汪文斌32字冷回

日本神盾艦船員染疫　延後前往環太平洋軍演

美防長痛批：中國破壞台海穩定

前空軍副司令點名「三外島」恐爆低度衝突

中外交部回應美南海聲明：企圖打造反華聯盟

印尼採購15架颱風戰機！

伊朗軍事設施傳多起爆炸案

共軍24小時解放台灣？范世平神分析

印度與俄羅斯達成「互相派遣軍隊」共識

預防共軍假演習真開打！專家曝關鍵時機

陸003航母有望明年下水　姊妹艦也開工

更多熱門

相關新聞

林郁方：中共「飛彈」攻台沒人擋得住

林郁方：中共「飛彈」攻台沒人擋得住

國民黨智庫「國家政策研究基金會」今（21）日舉辦「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會，國安組召集人林郁方指出，跟以往相比目前爆發戰爭的可能性是增高的，且使用彈道飛彈突襲，沒有人擋得住。

中外交部回應美南海聲明：企圖打造反華聯盟

中外交部回應美南海聲明：企圖打造反華聯盟

洗澡水漂幼蟲！韓淨水廠招蚊產卵：屍體浮池上

洗澡水漂幼蟲！韓淨水廠招蚊產卵：屍體浮池上

印尼採購15架颱風戰機！

印尼採購15架颱風戰機！

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍

東京新增237例！住院人數20天暴增3倍

關鍵字：

釣魚台東海F-15福建日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！

影／生前是外送員！彰化單親爸攜3子女燒炭輕生

快訊／單親爸帶3孩子燒炭自殺！

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

媽媽確診住院　兒子每晚爬窗守候

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

台中三屍凶宅住戶全跑！三溫暖9萬急售　房仲說話了

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

外送員買雞排遭打　討54萬只判賠1萬

即／大樂透1.3億、今彩539　全開在桃園蘆竹

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

7男女保時捷停門口　她竟開門丟2坨就走

更多

最夯影音

更多
Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳

Yamy遭惡毒羞辱「超級醜、娘炮」！　公司老闆號召員工公審：沒人喜歡妳
《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

《我的婆婆》鍾欣凌抱兒遺物心碎痛哭　淪落到住青年旅舍...一醒來嚇死

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

偷吃雞絲麵怕破功！跑1小時抵掉　蔡哥挑戰7天吃全家蛋白纖食餐

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

鄧紫棋「飆高音+使用器材練核心」　凌晨在健身房唱《來自天堂的魔鬼》

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

Yuri突被Cue表情超真實XD　「用屁股脫對方襪子」逆轉勝！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面