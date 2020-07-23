女騎士轉頭笑問「你要去哪？」他以為豔遇　還闖紅燈：當我橫膈膜嗎

▲原PO附上自己畫的圖畫，網友們全笑翻。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

騎機車停紅綠燈時，總會遇到很多狀況，有位網友日前騎機車上路，在等紅燈時，右手邊的女騎士忽然轉頭看向他，說著「你要去那裡？」他也帥氣的回應，「就剛下班要回家阿」，沒想到左手邊傳來一個女生的聲音，原來是兩位好友在隔空對話。原PO因此感到丟臉，下秒直接加速，結果闖紅燈了，他羞愧大喊，「給我一顆殞石吧，讓我可以把頭塞進去」。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，剛下班等紅綠燈的時候，右手邊的女騎士忽然主動詢問「你要去哪裡？」令他又驚又喜，難道這就是傳說中的豔遇，接著帥氣的轉頭回答，「剛下班要回家阿」，說完之後，女騎士對他露出甜美的笑容，「刹那間我心裡的小鹿也不知道撞死了幾頭」。

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沒想到左手邊也傳來一個女生的聲音，「我要跟朋友去吃晚餐阿」。當下原PO才發現，原來女騎士是在跟好友對話，只是自己剛好卡在兩人中間，造成一場誤會，「要聊天不會停在一起嗎，幹嘛要隔著我，動這拎北系橫隔膜逆」，感到羞愧的他立刻催下油門衝到80，結果闖了紅燈，「天公伯仔，如果你有看到的話，就掉顆殞石在我腳邊吧，也不用太大顆，夠我把頭塞進去就好」。

▲原PO得知誤會一場後，急著想逃離現場，結果誤闖紅燈。（圖／取自免費圖庫pexels）

貼文貼出後，網友們全笑翻，「是不是想把自己埋了」、「對不起，我不爭氣的笑了」、「當我是空氣喔呵呵」、「大叔自作多情了」、「也太有畫面感了」、「大叔我真的明白你的尷尬」、「要轉頭跟左邊說，我們一起去好嗎？人多熱鬧」、「把人夾中間聊天這個真的煩」、「真歹勢啦！雖然很瞭解你的創傷，但我還是笑到抽慉」。

此外，原PO再貼文上附上自己畫的圖片，也引起網友們討論，「圖也太逗了吧」、「實在是太靠北了，話說回來，您的圖真是傳神」、「這圖淺顯易懂」、「你的圖比你的遭遇更好笑」、「我是被圖吸引的」。