員工黑板留言偷罵「禿鬼」！老闆心碎：不爽要說...真相曝光網笑翻

▲老闆在群組發送訊息，想知道是誰在黑板上寫上「禿鬼」兩字 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

現代人習慣打字，有時要拿筆寫字時，會忘記字怎麼寫，一名老闆日前在公司的小黑板上，驚見員工留下「禿鬼」兩字，誤以為是員工在批評他，一整天心情都很低落，在群組發訊息，「有不爽要說，不要在背後罵偶」。沒想到隔天到公司，「禿鬼」兩字改為注音「ㄨㄟˋ」，他傻眼直呼「好好充實一下自己的國文造詣好嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，在公司的黑板上看到員工寫下「禿鬼」兩字，以為員工在罵自己，心想「你才禿鬼，你全家都禿鬼」，心情低落了一整天，想不通為什麼要寫下這兩字，於是在群組發了訊息，「在罵我嗎？有不爽要說，不要在背後罵偶，偶會生氣唷」。

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▲▼員工急忙跳出來解釋，是自己寫錯字 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

該員工看到後立刻回覆，「沒有啦！是誤會，我寫錯字了」，並附上一個道歉的貼圖。隔天到公司後，該員工將「禿鬼」兩字默默改為注音「ㄨㄟˋ」，其實是要寫「魏小姐」，但因為寫錯字而搞烏龍，老闆見狀後大喊，「好好充實一下自己的國文造詣好嗎？害得我昨天玻璃心碎了一地」。

網友們看完後紛紛大笑，「中文也太爛」、「八千個女鬼...會去抓他」、「看到害我瞬間忘記魏怎麼寫了」、「點開照片的同時，午餐都笑噴了」、「這個字...根本就是罵人」、「老師看到會哭的」。也有不少人認為，現在3C產品太發達，忘記中文字怎麼寫，「現在手機電腦太普遍了，自動選字讓人都忘記字該怎麼寫了」、「魏跟禿鬼，這個只能說太久沒有用手寫字關係阿」、「都是手機害的」。