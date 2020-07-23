　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

員工黑板留言偷罵「禿鬼」！老闆心碎：不爽要說...真相曝光網笑翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲老闆在群組發送訊息，想知道是誰在黑板上寫上「禿鬼」兩字 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

現代人習慣打字，有時要拿筆寫字時，會忘記字怎麼寫，一名老闆日前在公司的小黑板上，驚見員工留下「禿鬼」兩字，誤以為是員工在批評他，一整天心情都很低落，在群組發訊息，「有不爽要說，不要在背後罵偶」。沒想到隔天到公司，「禿鬼」兩字改為注音「ㄨㄟˋ」，他傻眼直呼「好好充實一下自己的國文造詣好嗎？」

原PO在臉書「爆怨公社」發文，在公司的黑板上看到員工寫下「禿鬼」兩字，以為員工在罵自己，心想「你才禿鬼，你全家都禿鬼」，心情低落了一整天，想不通為什麼要寫下這兩字，於是在群組發了訊息，「在罵我嗎？有不爽要說，不要在背後罵偶，偶會生氣唷」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼員工急忙跳出來解釋，是自己寫錯字 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

該員工看到後立刻回覆，「沒有啦！是誤會，我寫錯字了」，並附上一個道歉的貼圖。隔天到公司後，該員工將「禿鬼」兩字默默改為注音「ㄨㄟˋ」，其實是要寫「魏小姐」，但因為寫錯字而搞烏龍，老闆見狀後大喊，「好好充實一下自己的國文造詣好嗎？害得我昨天玻璃心碎了一地」。

網友們看完後紛紛大笑，「中文也太爛」、「八千個女鬼...會去抓他」、「看到害我瞬間忘記魏怎麼寫了」、「點開照片的同時，午餐都笑噴了」、「這個字...根本就是罵人」、「老師看到會哭的」。也有不少人認為，現在3C產品太發達，忘記中文字怎麼寫，「現在手機電腦太普遍了，自動選字讓人都忘記字該怎麼寫了」、「魏跟禿鬼，這個只能說太久沒有用手寫字關係阿」、「都是手機害的」。

ET快訊
上班請假成浮屍！曾華崇失聯一夜...妻「3封簡訊」喚不回先生
快訊／威力彩25億「號碼出爐」！史上第三高獎金　財神今晚去誰
快訊／基隆市長林右昌「出車禍」　趕行程座車撞上賓士
媽狂寄暗黑補品！北漂女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸曝真相
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

其實在嗆你！說話「愛放冷箭」星座Top4...毒舌天蠍：戰鬥力超強

新冠疫苗研發台大參戰！黏膜疫苗「用噴的」從病毒入侵人體第一關保護起

藝FUN券槓龜！影城推「國家級邊緣人」優惠　苦主洗版：我不孤單

員工黑板留言偷罵「禿鬼」！老闆心碎：不爽要說...真相曝光網笑翻

最高獎勵5億！國產疫苗研發補助出爐　需期限內完成臨床試驗、可量產

體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」

痛風麵線+鮮肉湯泡只賣50元！限量100份挨酸「沒誠意」　網轟：等你開店

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

國家級邊緣人「126」別傷心　另類振興券懶人包曝光！

開放來台就醫惹議「衛福部提3說明」　陳時中：他們也等很久了

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

其實在嗆你！說話「愛放冷箭」星座Top4...毒舌天蠍：戰鬥力超強

新冠疫苗研發台大參戰！黏膜疫苗「用噴的」從病毒入侵人體第一關保護起

藝FUN券槓龜！影城推「國家級邊緣人」優惠　苦主洗版：我不孤單

員工黑板留言偷罵「禿鬼」！老闆心碎：不爽要說...真相曝光網笑翻

最高獎勵5億！國產疫苗研發補助出爐　需期限內完成臨床試驗、可量產

體育代課師帶出二屆冠軍　15年如一日…他教出一票「學霸武狀元」

痛風麵線+鮮肉湯泡只賣50元！限量100份挨酸「沒誠意」　網轟：等你開店

攜手台塑楊梅農場！桃市府力推「設施農業」...減少肥料、農藥用量

國家級邊緣人「126」別傷心　另類振興券懶人包曝光！

開放來台就醫惹議「衛福部提3說明」　陳時中：他們也等很久了

別再當「臭」男生！每天噴一噴 擄獲女同事芳心

正面迎戰SUKIYA　台灣松屋芝山店7/28正式開幕　7/24-25先試營運

萊恩雷諾斯愛上山繆傑克森！　新作合體「劇情超荒謬」劇名就叫《ㄇㄉㄈㄎ》

其實在嗆你！說話「愛放冷箭」星座Top4...毒舌天蠍：戰鬥力超強

「舉重女神」右手不適　郭婞淳目標放全大運透露可能「越級」

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室　院方：死2小時了

北市涉貪官員成浮屍！生前與妻獨住大直　太太悲慟：他說記者把他寫很難聽

新冠疫苗研發台大參戰！黏膜疫苗「用噴的」從病毒入侵人體第一關保護起

除中資色彩之外，大型OTT業者管制目的不明！OTT專法草案仍有疑義

冒旅行社名義誘留學生轉帳訂機票　65人受害

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

一天只能吃一顆蛋？　營養師說真相

「大媽狂嫌好臭」工地哥：不偷不搶！同行打臉

大台北雨勢加劇升級「大雨特報」

威力彩買800漏填1碼變「超級包牌」　店員慘賠

威力彩衝25億！命理師曝「4生肖」有吉星

他曝大絕「穩中威力彩25億」　內行：別想不開

客庄旅遊券申請延至28日！

大暑送大薯！眾人實測APP笑爆：真的都是

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

女客人留1星評價　遭壽司店老闆肉搜

大學校系怎麼選？台大教授嘆世界已經不一樣

1年只有這天！拜1次補財庫...旺到年底

更多熱門

相關新聞

這才是好野人的錢包！　網友哭笑：鈔票不夠多還沒辦法裝

這才是好野人的錢包！　網友哭笑：鈔票不夠多還沒辦法裝

近日有網友在《爆怨公社》貼文，說自己去買東西的時候，掏出習慣用的「錢包」準備結帳，結果被旁人嘲笑「什麼年代了還用這種錢包」，讓他納悶在社團問大家「真的很俗嗎？」卻意外獲得許多社員認證「這才是好野人專用的錢包！」

女騎士轉頭微笑　他以為豔遇還闖紅燈

女騎士轉頭微笑　他以為豔遇還闖紅燈

店裡沒奶精！男客「1句話」惹怒店員

店裡沒奶精！男客「1句話」惹怒店員

兒弄丟口罩坐地啜泣「全身剩下200元」

兒弄丟口罩坐地啜泣「全身剩下200元」

沖洗2吋大頭照！老闆「誤洗成10吋」...他心涼了

沖洗2吋大頭照！老闆「誤洗成10吋」...他心涼了

關鍵字：

爆怨公社黑板禿鬼魏小姐

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

即／錢櫃大火！建管處涉貪官員曾華崇陳屍南湖大橋下

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

威力彩飆25億！中獎運最旺星座曝光

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面