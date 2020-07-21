極品特戰女兵私照流出！正面炸「刺青美胸」引暴動　軍方回應了

▲正妹女兵照片引發網友暴動。（圖／讀者提供，下同）

圖文／CTWANT

多數人對特種部隊的印象都是勇猛剽悍，但近日１張女兵照在網路瘋傳。只見1名外型亮眼的長髮正妹，全身僅著性感內衣、對鏡頭露出甜美笑容，照片還寫著「特指部女兵跟你說聲早安」。據悉，該名郭姓女兵確實曾在特指部服役，而網路流傳的照片原本存放在其私人IG，可能是遭他人外流，本人並不知情。

郭姓女兵的照片近日在各大網路社團流傳，除了有穿性感內衣的照片，還有她穿著迷彩服的甜美自拍，胸前「中華民國陸軍」6字及傘徽清晰可見；值得一提的是，該女兵不僅皮膚白皙，長相也相當甜美，尤其是微笑時露出的淺淺酒窩配上全身大面積刺青，可愛又帶有一絲性感，和軍人陽剛形象大相逕庭。

畫面曝光後，大批網友隨之暴動，紛紛驚呼「這個我可以」、「我以為特戰應該都是肌肉」、「果然是特種的」、「禁假期間到旅長室站哨」、「這屁屁不錯喔，有夠渾圓」、「身材真的讚，不愧是精實特戰，臀部也緊實」、「屁屁好有肉，100分」、「這應該去招募中心」、「野戰訓練，個個學學習情緒高」、「以此照片打廣告，應該可招募」。

據了解，郭姓女兵於2013年入伍，在陸軍特戰指揮部服務，後於2017年9月申請退伍，當時階級為上兵，但她在隔年申請回役，並轉往某機敏單位服務，平時工作認真負責，深受長官肯定；至於外流的照片，軍方初步調查，照片原本存放在郭女私人IG，疑遭友人下載後加上文字轉傳，本人不知情，詳細經過仍待釐清。

延伸閱讀

▸ 教頭預告神安排54年來首例！ 張育成開幕戰先發無望

▸ 世界一半財富掌握在26人手上 首富5秒賺你1年薪水

▸ 宛如木乃伊！新肺罹難者「全身裹膜」躺病床…驚悚慘況曝光

►各國料理、牛排海鮮、哈根達斯通通吃到飽

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我