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桃園「拳王」一拳把人打成腦殘！罵他女友「妓女」　醉男醒來已心智不全

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▲桃園市簡姓男子前年6月間在女友工作卡拉OK店消費，不滿安姓男子屢屢辱罵女友是「妓女」，憤而揮拳導致安腦部摔傷成重殘。（示意圖／視覺中國CFP）▲桃園市簡姓男子前年6月間在女友工作卡拉OK店消費，不滿安姓男子數度辱罵女友是「妓女」，憤而揮拳導致安腦部成重殘。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子前年6月間到女友開設卡拉OK店唱歌，其中安姓男子酒醉後頻頻辱罵其女友是「妓女」，簡男不予理會帶著女友要離去，安男就追出店外繼續罵，簡情緒失控朝安左臉揮拳重擊，導致其後仰摔傷腦部，經腦部手術後撿回一命但已造成心智不全後遺症，案發簡男同意賠償300萬元達成和解，桃園法院依重傷害罪判處1年10月有期徒刑、緩刑5年，本案還可上訴。

檢警調查，簡姓男子在2018年6月23日晚間到女友位於桃園區工作的卡拉OK店消費，晚間11時許，安姓客人酒醉後多次直指簡男女友是「妓女」，雙方口角後簡帶著女友結帳離開，孰料，安男卻追出店外繼續對簡爭執，簡一時情緒失控朝安男左下巴揮拳，對方疑因酒醉後重心不穩往後倒地，因後腦撞擊地面導致昏迷，安男送醫急救後因腦出血手術開刀治療，術後出現心智缺陷重傷害。

簡男於案發後向警方自首，在警方偵訊時也坦承犯行，陪同的女友之證詞也與簡男相符，而受害安性男子送醫後失去意識，當時昏迷指數僅剩3，且有腦出血、蜘蛛網膜下出血伴有31分鐘至59分鐘意識喪失之重大腦部傷害，經緊急開顱手術撿回一命，但造成心智不全且無法表示意思，足見確實因腦傷造成身體健康重大難治之重傷害。

法院合議庭認為，簡男與安男彼此並無宿怨，因對方數度辱罵女友是「妓女」而心生不滿引發攻擊，可見他當時應是出於教訓之目的，難認有重傷害犯意，考量簡男已是50餘歲成年人，客觀上應能遇見頭部是脆弱部位，仍應負重傷害之責；法院合議庭審酌，簡男符合自首要件、無前科且犯後坦承，允諾賠償安男300萬元且達成調解，全案依重傷害罪判處簡男1年10月有期徒刑，緩刑5年，期間得向公益團體提供120小時義務勞務，並諭知應於緩刑期責付保護管束。

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