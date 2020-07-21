個人健康飲食、循環經濟當道　植物肉、低鉀蔬菜市場將加速成長

▲第三屆「好食好事加速器種子計畫」從7月31日起提供4個月輔導課程。（圖／好食好事基金會提供，下皆同）

生活中心／綜合報導

你知道台灣也有不輸美國Beyond Meat滋味的植物肉嗎？慢性腎病族群也能放心大口吃的美味低鉀蔬菜是如何種出？第3屆「好食好事加速器種子計畫」遴選出生產純淨植物肉、低鉀蔬菜等10支具發展潛力的食農新創團隊，從7月31日起，提供4個月輔導課程，每個團隊都有3位專屬業師，協助調整商業模式和產品到最佳狀態。

頂新和德基金2017年捐助成立「好食好事基金會」，捐助人代表魏應充投注心力，扶植國內食農新創。基金會鏈結種子基金，擇優投資新創團隊，執行長歐陽思菊指出，在新冠肺炎疫情之後，以「個人化健康飲食」與「永續發展的循環經濟」引領的國際食農創新趨勢，都出現在這次入選的新創團隊中。

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第3屆好食好事加速器種子計畫經過1個月的徵選與評審，遴選出10支具發展潛力的食農新創團隊，他們的主題涵蓋食農科技、食農生技、創新飲食及永續食農等4大領域，內容包括創新替代蛋白（植物肉）、創新蔬果種植技術、友善土地種植、以萃取及養殖蟲類技術達到廢棄物最小化等。

因應健康飲食意識抬頭，人們對美味的堅持外，也開始懂得挑選適合自己健康的食物。以生產純淨植物肉為核心的寬泰食品表示，他們充分利用製作豆漿、豆腐的副產品「豆渣」，製成植物肉，在兼具全素、營養、美味及循環經濟之下，讓消費者有多元、健康環保的飲食選擇。

入選的10支新創團隊日前透過簡報、攤位面談等方式，向好食好事業師群介紹自己的商業藍圖。從7月31日起，好食好事基金會將在4個月「加速期」內提供輔導課程，每個團隊將有3位專屬業師指導，這些業師皆是台灣食品、農業、科技、創投等專家，將協助新創團隊在商業模式、策略發展、財務、業務鏈結等多面向調整到最佳狀態。

業師之一、金融科技公司C2FO台灣總經理陳識仁表示，好食好事採用美國麻省理工學院的業師輔導制度，讓業師與團隊都能認真投入其中，協助具有核心技術及核心競爭力的年輕團隊，凝聚出一個明確的商業模式。另一名業師、振源食品科技董事許庭禎認為，獲選的新創團隊都已擁有自己的核心技術，業師是調整團隊的商業模式方向，專注未來發展性。

入選食農新創團隊簡介如下：

食農科技

甫田科技股份有限公司

透過氣耕、可移動貨櫃智慧農場等技術種植無農藥、現採的即食生菜。

智耕創新股份有限公司

針對慢性疾病族群，以營養配方及專利栽培技術生產低鉀蔬菜。

食農生技

蟲小道大股份有限公司

以黑水虻自動化模組養殖技術，製造昆蟲性替代蛋白，以填補現今飼料中動物性蛋白(魚粉)市場缺口。

格園社會企業有限公司

透過組織培養技術，快速大量生產高單價健康種苗，降低農民購苗成本，擴大其產值規模及獲利。

創新飲食

寬泰食品股份有限公司

生產標榜台灣版Beyond Meat純淨肉、冷凍即食料理包等豆纖系列及奶蛋素產品。

禾餘麥酒股份有限公司

以本土品種穀物原料栽培生產、技術輔導及產品加工，藉此作造在地獨特風味的精釀啤酒。

寶奇生技

機能蛋研發飼養為主力，微生物、動物病理研究，及營養素配方添加進行養殖；並以微生物發酵處理雞糞做有機肥，打造無污染、無廢棄再生迴圈的經濟農業。

永續食農

摩菲智慧有限公司

以苗栗桐鑼杭菊等在地農作物為原料，進行多元產品研發、銷售，以建置在地供應鍊體系與友善環境。

幸福良食有限公司

因應農業高齡化，因此透過承租及契作的方式，讓返鄉青年經過專業技術傳承培訓後，藉共同販售平台進行線上與線下銷售。

祥銓農創有限公司

以及來自台東，以生產沉香精油產品，銷往2億人口穆斯林市場，卻亦同時兼俱農業廢棄物利用與永續造林。