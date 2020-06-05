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職場遇困難hold不住？　用8個問題測出你的內在勇氣

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文／林萃芬

無論在台灣或大陸，都可以看到很多「開發潛能」的課程，特別是針對兒童，更是有各式各樣的潛能開發課程。從心理專業的角度來看這些課程，有些真的會讓人感到憂心。專業諮商心理師林萃芬提到，像之前在台灣有讓兒童練習吞火的課程，強調可以鍛鍊孩子的勇氣。當孩子通過活動，表面上看起來好像很勇敢的樣子，但事實上，孩子的內心可能累積大量的恐懼，甚至有些孩子因此產生創傷後壓力症候群。

▲▼專業諮商心理師林萃芬出版《鍛鍊心理肌力》。（圖／時報出版提供）

▲林萃芬提出鍛鍊撐過險境的內在勇氣，改變５件事讓心更強大。（圖／時報出版提供，如下同）
林萃芬說，我發現有些害怕犯錯的人，肇因於小時候學鋼琴的痛苦經驗，一彈錯就會被老師打手指，經年累月下來，對於犯錯總是提心吊膽，潛意識避免讓自己去做任何可能會被處罰的事情。很多人認為，體罰可以規範行為、激勵學習，但從心理健康的觀點來看，體罰只會增加內心的恐懼感、打擊我們的自信心、降低我們的自尊心。所以，無論處罰或恐懼，都無法讓我們產生智慧，積極與人合作，做出適當的抉擇。

進行「員工心理諮商與輔導」的過程中發現，工作時面臨突發狀況，已經不是偶發狀況，而是常態情形。面對這樣的工作環境，最重要的是能夠自我激勵，以及引發內在的動機，才能在彈性生涯時代把握機會，創造更多的可能性。要檢測自己是不是心理健康，擁有足夠的「工作勇氣」？可以透過下面這些問句，了解自己的內在勇氣。「是」越多，就代表你越具有充沛的「內在勇氣」，生存、適應的能力越強。
【測驗】評估你的內在勇氣
1. 當工作或生活遭遇挫折時，能夠產生內在力量，負起自我責任。是□　否□
2. 在工作的過程中，可以看到自己的成長軌跡，以及進步的地方。是□　否□
3. 充分了解自己的專業能力，也能掌握自己的生涯優勢。是□　否□
4. 樂於接受工作挑戰，同時也能夠享受工作帶來的成就感。是□　否□
5. 重視自己對公司、團隊、周遭的人的貢獻度。是□　否□
6. 工作的過程中常常會自我激勵。是□　否□
7. 遇到工作瓶頸時，會重新思考工作的意義。是□　否□
8. 對未來充滿好奇心，會想探索自己的潛能。是□　否□

事實上，工作不只是賺取薪水這麼單純，工作的過程中，你常會跟「內在的自我」對話；如果你常常感嘆自己為五斗米折腰，就代表你沒有找到工作的價值與意義，才會產生空虛感，老是有莫名的憂鬱感。心理諮商的歷程，就是引導當事人找到阻礙勇氣的根源，然後搬開這些阻礙，讓當事人自己克服困難。要增強克服困難的能力，重要的是，在失敗時能夠肯定自己的努力，而不單是在成功時讚美傑出的表現。

做諮商最大的收穫是，看見當事人面對生命的難關，經歷挫折、失落、生病等痛苦時刻，心中有改變的勇氣，內在產生源源不絕的能量，進而安頓自己的身心。諮商心理師就是陪伴當事人理出頭緒，覺察自我心理成長歷程，走一趟豐富感動的心靈旅程。在陪伴當事人改變的過程中，我整理出培養「改變的勇氣」的具體步驟：

【改變第一步】接納「現在的自己」

很多人習慣「小看自己」，常常會打擊自己：「我大概做不到」、「事情沒有那麼簡單」、「我不適合做這個」。當這些打擊自己的聲音出現時，試著用溫暖、同理的態度對待自己，不苛責、不批判自己。「不批判」是以「不傷害」為原則，當自己或別人沒有達到設定的目標時，先不批判，因為無論是苛責自己或別人，都違反了「不傷害」原則。

【改變第二步】增加改變的勇氣

請繼續往下閱讀...

做生涯諮商的時候，常常會碰到「害怕捨棄現有的生活方式」的人，習慣用發脾氣、責罵下屬來達到目標的主管，彷彿如果不罵人就不會帶人了。所以，學習用不同的方式，應對現在的情境，而且得到更好的效果，這就是「改變」。勇於「捨棄現有的方式」就是最好的「改變」。在面對相似的情境時，試著用不同的方式處理，看看會產生什麼變化，自然就會增加改變的勇氣。

【改變第三步】調整主觀的解讀

給予過去所發生的事件「新的意義」，會發現情緒馬上轉換，世界立刻不同。如果覺察自己有很多能量都耗在情緒上，譬如說，情緒不好就無法專心工作，情緒不好就失去學習動力，情緒不好便動彈不得，就需要重新調整主觀的解讀。心理諮商的工作，常常是帶領當事人「換一副看世界的眼鏡」，不同的鏡片會帶來不同的感受與風景。

【改變第四步】區分這是「自己的」還是「別人的」課題

區分這是「自己的」還是「別人的」課題，然後，把「自己的」跟「別人的」課題切割開來，不過度涉入別人的課題。這樣一來，我們可以把能量用於「利他」，而不是用於「控制」。事實上，「熱心幫助別人」跟「切割別人的課題」是可以同時並存的，關鍵在於「尊重別人的選擇」。
很多時候，我們一旦投入時間與情感，就會希望對方接受自己的建議，要是對方有不同的選擇，即會覺得很受傷：「我是為你好，為什麼不聽呢？」我們花很多時間在說服別人接受自己的想法和做法，卻忽略我們已經把「需要被肯定的心理課題」，強加在別人身上。看清自己的議題，才能找到適合的改變方向，是很重要的。

【改變第五步】感受自己的價值感

什麼能讓你覺得更安全或更有價值感？很多人都覺得是「外在環境」讓我們缺乏「安全感」跟「價值感」。事實上，「安全感」跟「價值感」是沒有辦法從別人身上得到的，解答在自己身上。當我們「相信自己」時，自然會有「價值感」，當我們「質疑自己」時，就會沒有「安全感」。
很多時候，我們之所以會害怕改變，就是因為不相信自己可以做到，如果相信自己可以達成任務，便能充滿勇氣去面對一切改變。

▲▼專業諮商心理師林萃芬出版《鍛鍊心理肌力》。（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權，摘自《鍛鍊心理肌力》。

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