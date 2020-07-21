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「中國大陸正在施壓建交…」　巴拉圭駐台大使：總統已斬釘截鐵說不

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▲▼立法委員溫玉霞舉行「中華民國(臺灣)與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

▲立法委員溫玉霞舉行「中華民國(臺灣)與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委溫玉霞21日舉行「中華民國（臺灣）與巴拉圭國會議員友好協會」成立大會，巴拉圭駐台大使柏馬紹（Marcial Bobadilla Guillen）在會中表示，中國正在對巴拉圭施壓，尤其是來自企業界、民間企業的壓力，希望巴拉圭能跟中國建交，不過，巴拉圭總統阿布鐸也明確指出，巴拉圭只有一個真正的朋友就是台灣。

溫玉霞發起成立「中華民國（臺灣）與巴拉圭國會議員友好協會」，21日舉行成立大會，包括立法院秘書長林志嘉、巴拉圭駐台大使柏馬紹、外交部次長曹立傑、僑委會副委員長徐佳青與會，並邀請世界台灣商會聯合總會名譽總會長連元章、中南美洲台灣商會聯合總會名譽總會長張德輝、巴拉圭華人慈善基金會會長宋永金、巴拉圭僑務諮詢委員李復淵。

柏馬紹致詞時提到，台灣是巴拉圭最好邦交國之一，友情堅定，他坦言，中國正在對巴拉圭施壓，尤其是來自企業界、民間企業的壓力，希望巴拉圭能跟中國建交，不過，巴拉圭總統阿布鐸也明確指出，巴拉圭只有一個真正的朋友就是台灣，斬釘截鐵向中國說不。

柏馬紹表示，台灣與巴拉圭的情誼悠遠長久，且邦誼隨著時間更加堅定，雙邊政府共享民主、自由、人權、不干涉彼此內政的普世價值，「在這些共享理念的基礎下，雙邊情誼是日與俱增的。」

溫玉霞表示，中華民國是亞洲第二個和巴拉圭建交的國家，兩國邦誼長達63年。近年台灣的外交處境雖然艱困，但巴拉圭對台灣不離不棄，相互扶持，雖然彼此距離遙遠，但兩國元首經常率團互訪，且永遠是情義相挺的好麻吉。

立法院秘書長林志嘉表示，巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，中國極盡能力要把巴拉圭挖走，實在不能承受再失去邦交國，希望除了兩國政府關係持續加強外，民間及國會也能成為鞏固力量，此外，台灣與巴拉圭63年來維持良好關係，雙方總統多次互訪，台商在巴拉圭也建立很多堡壘，游錫堃也特別交代，如果將來溫玉霞要帶團訪問巴拉圭，或是邀請巴拉圭國會議員、政府官員來台，不管硬體、軟體都會全力幫助。

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