兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

▲台灣捐贈28萬片口罩給巴拉圭。（圖／翻攝Julio Mazzoleni推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

南美友邦巴拉圭的參議院日前投票表決與中國大陸建交，被以9票之差否決，但仍引起邦交生變的擔憂。對此，致理科大拉美經貿研究中心研究員楊建平表示，大陸的「防疫外交」不能說沒有效果，尤其拉美24個邦交國已收到中國醫療物資，美國對自己疫情自顧不暇，也沒有看到對「後院」國家，提供任何抗疫協助，「台灣想繼續穩住南美洲唯一邦交國巴拉圭，是一大挑戰。」

楊建平接受《中評社》訪問時指出，台巴外交危機，要從近年來國際及拉丁美洲區域情勢的大環境變化來觀察，國際情勢當然是美中兩大強權的對抗，從貿易戰、科技戰到目前新冠病毒的論爭。

▼致理科技大學拉丁美洲經貿研究中心研究員楊建平。（圖／中評社）



楊建平分析，進入21世紀後，拉丁美洲在國際關係層面上有兩個重大的改變：首先是911事件後，美國的戰略重心轉向「反恐」，忽略了對拉丁美洲「後院」經營，美國對拉丁美洲的影響力明顯下降，「特別是川普就任美國總統後，執意斥巨資修建美墨邊境圍牆、以粗俗輕蔑言語羞辱中美洲非法移民國家，更於2018年4月臨時缺席在秘魯舉行的第八屆美洲國家高峰會議。」

楊建平提到，反觀中國經濟崛起，對進口南美洲原物料的需求大增，中拉經貿與投資關係高度發展，中國成為拉丁美洲第二大貿易夥伴，中拉經貿關係的成長並「外溢」至政治甚至軍事層面的合作，一旦接受或承認「一中原則」，將可獲得中國大陸遠高於台灣的援贈、政策投資及進口產品，就會看到昔日在拉美最堅定支持台灣的國家，相繼選擇北京政府。

楊建平說，巴拉圭是台灣在南美洲唯一邦交國，面對北京政府的積極外交攻勢，蔡政府當然也要以經貿來穩固邦誼，雖制定獎勵企業赴邦交國投資政策，但巴拉圭台商大多僅開店從事貿易，而無意設廠進行投資，1990年代出資設立的「東方工業區」，雖經大力宣導，但無法吸引企業進駐，終告失敗。

▼台灣贈巴拉圭行政專機。（圖／翻攝巴拉圭國防部臉書）



楊建平認為，這次新冠肺炎疫情，台灣自豪於「口罩外交」，但是中國大陸也在拉美大力推動「防疫外交」，3月24日與拉美政府官員及專家舉行視訊抗疫工作會議，並派江蘇省組建8人抗疫醫療專家組於3月30日抵委內瑞拉，援助檢測試劑盒、防護衣、護目鏡等醫療物資，並援贈厄瓜多、阿根廷及烏拉圭等國家醫療物資。

楊建平還說，當馬雲的阿里巴巴集團贈送中國大陸在拉丁美洲阿根廷、巴西、智利、古巴、厄瓜多、多明尼加、薩爾瓦多、秘魯、巴拿馬等24個邦交國200萬個口罩、40萬個檢測試劑及104具呼吸器，而且馬上送到。相對於台灣捐贈口罩數量與醫療物資給巴拉圭，當然會「有所比較」，接著就看到巴拉圭提案跟中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資及巴拉圭農產品直接外銷中國市場。

楊建平提到，該提案經參議院於4月17日臨時會進行表決，全數45名參議員中計有41人出席，25票駁回，16票贊成，巴拉圭參議院依據表決結果正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

楊建平認為，拉美也是中美對抗的戰場，中國大陸大力推動「防疫外交」，舉行抗疫視訊會議、結合中資企業及僑界捐贈抗疫醫療物資，甚至派遣醫療專家組，此同一時期，美國似乎對自己國內疫情自顧不暇，未見對「後院」國家提供任何抗疫之協助，「台灣想繼續穩住南美洲唯一邦交的巴拉圭，是一大挑戰。」