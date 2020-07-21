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中國推境管新規　民航局：來華乘客登機前5天需做核酸檢測

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▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲因應新冠肺炎疫情，上海機場對入境旅客進行檢測採樣。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對國際新冠肺炎情勢嚴峻，為防範輸入風險，中國大陸民航局21日公告，將對來華航班乘客，實行憑「新冠病毒核酸檢測陰性證明」登機的做法，要求搭乘來華（中國大陸）航班的中、外籍乘客，需在登機前5天，於中國駐外使館認定的機構完成核酸檢測。

中國大陸民航局官網指出，此舉是為了確保國際旅行健康安全，降低疫情跨境傳播風險。

根據大陸民航局安排，一、搭乘航班來華航班的中、外籍乘客在登機前5天內完成核酸檢測。檢測應在中國駐外使館指定或認可的機構進行；二、中國籍乘客需透過防疫健康碼國際版小程序，拍照上傳核酸檢測陰性證明；三、外國籍乘客憑核酸檢測陰性證明，向中國使領館申辦健康狀況聲明書。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲中國民航局公告新規，防範境外輸入。（圖／路透社）

此外，民航局要求，航空公司須負責在登機前，查驗健康碼狀態和健康狀況聲明書，不符合者不能登機，若乘客提供虛假證明和信息，須承擔相應法律責任。公告強調，「中國大使館將認真評估駐在國核酸檢測能力，並在具備條件的時候發布具體實施辦法。」

大陸國家衛健委今晨通報，7月20日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外輸入病例3例（上海2例，四川1例），本土病例8例（新疆7例，兵團1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

目前，全大陸現有確診病例242例（其中重症病例7例），累計治愈出院病例78817例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83693例，現有疑似病例1例。

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