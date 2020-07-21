英無限期終止「香港引渡協議」　中國駐英使館強硬回應了！

▲港版國安法生效。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港國安法公布全文並正式實施後，引發全球關注。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日宣佈中止與香港之間的引渡協議，令中、英緊張情勢再度升高。中國駐英國使館發言人20日回應，中方必將作出堅決回擊，「英方不顧中方嚴正立場和一再交涉，變本加厲，一錯再錯。」

中國駐英國使館發言人怒斥，英方多次圍繞香港國安法做出錯誤言行，干涉香港事務和中國內政；中方已多次向英方提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，香港國安法是確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長治久安和繁榮穩定的「定海神針」，實施國安法後，香港將更安全、更美好、更繁榮，「我們對香港的光明未來充滿信心。」

「任何向中方施壓、阻撓該法實施的企圖，都必將遭到包括香港同胞在內的14億中國人民的堅決反對，註定不會得逞，」發言人強調，中方敦促英方立即停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，不要在錯誤的道路上越走越遠，否則必將自食其果。

此前，英國先前已禁止中國電信設備巨擘華為參與英國的5G建設，批評中國侵犯境內維吾爾少數民族的人權，並以中國實施《港區國安法》為由，承諾提供近300萬港人居留權。

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