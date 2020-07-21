《半澤直樹2》出現台灣「青天白日」國旗！　首集創高收視率

文／中央社記者楊明珠東京20日專電

7年前襲捲亞洲的日劇「半澤直樹」昨晚播出第2季「半澤直樹2」首集，創高收視率。男星堺雅人扮演的半澤在公司辦公時背後的世界地圖有著台灣兩字，配上青天白日滿地紅國旗。

「半澤直樹2」首集昨晚9時（台灣時間8時）在TBS電視台播出，播放的是加場25分鐘的版本，今天收視率出爐，在關東地區創下22.0%的高收視率。

7年前第一季「半澤直樹」播出後，「加倍奉還」的口頭禪成為流行語，獲得當年的流行語大獎。昨天播出「半澤直樹2」以及電視預告當中，多次出現「以牙還牙」、「加倍奉還」的詞句，這些口頭禪可望再度流行。

▲半澤直樹2首集創高收視率 螢幕現台灣字眼。（圖／翻攝自YouTube／TBS公式 YouTuboo）

昨晚播放的內容是半澤因以前揭發許多自己任職的東京中央銀行內部的弊端，後來被下放到子公司東京中央證券公司擔任營業企劃部部長，在執行一樁併購案時，對上東京中央銀行證券營業部部長伊佐山泰二（由男星市川猿之助飾演）。

內容描述伊佐山與東京中央證券內部洩漏消息的主管勾結，搶走半澤承辦的併購案。半澤大罵說堂堂的大銀行竟然搶自己子公司的業務。

眼尖的觀眾可能注意到，半澤在東京中央證券公司辦公時後方有一副世界地圖，多次出現寫著台灣二字、搭配中華民國國旗的畫面。

「半澤直樹2」原本預定今年4月推出首集，但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，延至昨晚才播放首集。播出前TBS電視台、報紙上可看到這部日劇大做宣傳，網路上也很多人討論。

第一季「半澤直樹」完結篇當中，半澤的勁敵常務大和田曉（由香川照之飾演）最後很屈辱的下跪。昨晚播出時，有一幕是大和田獨自一人坐在董事開會的大會議室內將手機丟出去，手機停留在大會議桌正中間。網路上很多人熱議，大和田要怎麼取回那支手機。

「半澤直樹2」的官網刊載配合這節目宣傳的商品，有新版「百倍奉還」饅頭（小糕點），附贈的貼紙名片是半澤直樹擔任東京中央證券營業企畫部部長的名片，金黃色餅盒相當氣派。

日劇「半澤直樹」是改編自直木賞（直木獎）作家池井戶潤的小說，2013年7至9月播放時，創下平成時代（1989年至2019年）收視率冠軍，完結篇收視率高達42.2%。