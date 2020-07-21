生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

▲史丹利跟Gigi夫妻倆前往墾丁過生日，從事水上運動SUP也沒忘記帶上補水法寶。（圖／翻攝自FB「熱血史丹利大叔應援團」，下同）

消費中心／綜合報導

近年戶外運動風潮盛行，台灣擁有豐富的山林資源與綿長海岸線，無論要上山或是下海都很easy，戶外活動選擇多不勝數，夏天更是從事水上活動的好時機，週末假日當然要揪家人朋友另一半一起往海邊跑，感受澄澈海水的洗禮、盡情享受豔陽！水上運動中，SUP（Stand Up Paddle，立槳）當屬近年最潮，因相對容易上手，就算沒有衝浪經驗也不用害怕，而水上運動最怕風浪，SUP所受的天氣限制也相對較小，不管是明星、素人或是網美網帥，都紛紛在自己的版面上分享SUP體驗，讓這股風氣越吹越旺。經常在網路上分享旅遊心得及生活碎念的「熱血大叔史丹利」，近日也在臉書PO出老婆Gigi貼心陪他一起到墾丁過生日的各種放閃玩樂照，「雞史夫妻」也跟上SUP風潮，果然「生活就像一場運動」，經常需要在動（戶外活動）與靜（居家休閒）之間找到平衡，史丹利更放閃表示「真的很喜歡和老婆一起累積生活體驗」，引來網友留言「好想度假啊～～」。

▲近年超紅的SUP因為容易上手且受天候限制較少，許多人前往體驗。

史丹利以生活中的幽默文字與旅遊分享吸引大票粉絲，跟Gigi林如琦結婚之後，「雞史夫妻」日常甜蜜又搞笑，引起眾多網友迴響，這次他在臉書上PO出合照感謝老婆陪他到墾丁過生日，兩人「一路玩到老」的風格又再次將狗糧撒好撒滿，熱愛戶外活動的史丹利分享，自己到了冬天就想去滑雪、夏天則愛泡在海裡，但豔陽高照的盛夏，從事戶外活動，很容易於不知不覺中流失大量水分，日頭赤炎炎，更要適時補充足夠水分，關於這點，史丹利也有妙招：「如果你覺得運動飲料太甜，喝水會太飽又補給不足，就選擇好吸收的FIN吧！」

生活要平衡、身體更要平衡。身體如同水庫，，生活當中有許多會不知道大量流失水分的時機，覺得渴的時候，身體已經缺水啦！想要玩得盡興又擔心身體缺水？那麼你需要有效率的補水神器，「FIN」的等滲透壓與人體體液較接近，能快速地補充水分與電解質，低熱量輕鬆無負擔，並有小包裝到大容量的不同規格，在生活當中需要補充水分的時刻，FIN都是補水的最佳選擇。

▲炎炎夏日從事戶外活動，身體會在不知不覺中流失水分，FIN的等滲透壓能快速補充水分與電解質。

夏日是出遊旺季，FB、IG上充斥著各式各樣的戶外運動照片，有人愛山有人愛海，身邊的朋友有人週週去海邊滑獨木舟、潛水、衝浪，也有人三天兩頭往山上跑，一休假就帶齊裝備出發登山、露營，每一次的戶外活動都是重新認識片土地與自我的好方法，生活就像一場運動，充滿著許多大量爆汗流失水分的時刻，不管你是熱血戶外咖、居家健身咖，又或者假日愛跑趴，玩得盡興的同時，流失的水分就讓FIN幫你輕鬆補回來，喝水不夠，喝FIN就好！

#黑松FIN #生活就像一場運動 #喝水不夠喝FIN就好