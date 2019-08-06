台南女婿深居6年　《日本公務員の駐在日記》新書發表

▲日本派駐台南公務員阿部真行，與安平區公所、日本新聞社合作，以日本人的觀點看台南安平的角度，寫出的《日本公務員の駐在日記》新書即將發表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首例由日本新聞社、日本駐台公務員、台灣地方政府三方合作出版之《日本公務員の駐在日記．台南安平編》即將發行，作者阿部真行是日本第一位，也可能是唯一一位長期派駐台灣交流的公務人員。

▲安平區長賴青足表示，非常高興能與阿部真行先生及上毛新聞社合作，將台南在地文化推廣至日本。

阿部真行6年前，從日本搭機到台北，成為「台南市政府對日事務諮詢顧問」，並成為台南女婿。阿部真行：「我喜歡台南，我在這裡找到日本消失已久的人情味，這些是我兒時的回憶」。台南的飲食、風土人情，深深吸引他，讓他留戀不想離開。也因此，阿部真行聯手安平區公所，以日本人的觀點看安平的角度，寫出一本深度與廣度併具的《日本公務員の駐在日記》，8月6日上午10時在同棧設計旅店舉行發表會，期待為安平在地文化與美景打響知名度。

《日本公務員の駐在日記》將台南與日本群馬縣水上町的交流及自身派駐經歷結合，遊遍安平大街小巷，有別於一般遊記或部落格，作者阿部真行親自走訪台南與安平，透過實地探查、拍攝與紀錄，將台南、安平在地風情、特色清楚描繪，也為台日兩地間的文化交流做出貢獻。此外，本書由台南市安平區公所集資，日本群馬縣上毛新聞社出版，雙方藉此機會進行交流，亦於日本安排數場專訪活動，有望共同締造雙贏局面。

安平區長賴青足表示，非常高興能與阿部真行先生及上毛新聞社合作，將台南在地文化推廣至日本，除文化交流之意義，建立合作之關係樞紐，同時創造觀光發展契機，讓更多來自日本的訪客認識台南，並到台南走訪觀光，加強雙方爾後的觀光和農產品行銷力道，透過雙方加強行銷與交流，將可讓兩方同蒙其利，共創城市交流的實益。