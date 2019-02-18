台灣新聞教父鄭貞銘逝世滿周年　文大推《百年追夢》追思

▲新聞教父鄭貞銘。（圖／翻攝新聞教父 鄭貞銘臉書粉絲團）

生活中心／綜合報導

被封為台灣「新聞教父」已故教授鄭貞銘，明（19日）逝世滿一周年，文化大學新聞系所校友會及新聞系，聯合舉行「鄭貞銘老師逝世周年追思暨新書發表會」，出版遺著《百年追夢》一套二冊，傳述華岡新聞教育近六十年的親愛一家精神。

文化新聞系所校友會理事長、慈濟傳播基金會永續發展委員會主委、華岡第七屆校友湯健明說：「鄭老師是位熱愛教育的恩師，從課程安排至課後的關懷，對學生的照顧無時無刻，付出許多心力。」

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前北美華文作協總會長、文化新聞系第八屆校友趙俊邁，身兼「百年系列」叢書編輯委員，他以「前無古人，後無來者」，讚頌鄭貞銘老師對華岡新聞系的貢獻。

作為台灣新聞教育的代表人物，鄭貞銘一生持志奉獻，除了在事業上的成就，更重要的是累積達半世紀的師生情，成就一段不朽的佳話。

鄭貞銘小檔案

鄭貞銘，1936年生於福建省林森縣（今改稱閩侯縣），畢業於國立政治大學新聞系所。民國52年文大新聞系創立，他受謝然之主任邀請擔任系執行秘書，年僅27歲，33歲時接任文大新聞系第二任系主任，歷任文大社會科學院院長，兼任香港珠海學院新聞暨傳播研究所長等職。

1980年，鄭貞銘參與創立中華民國大眾傳播教育協會，出任秘書長兼副理事長。1982年創立台灣傳播發展協會，曾任媒體記者、組長、副主任、副社長兼總編輯、常駐監察人暨董事長等職，新聞理論及實務俱優。獲新聞教育特殊貢獻獎、新聞教育終身成就獎、五四文藝散文獎、兩岸交流特殊貢獻獎等殊榮。

鄭貞銘著作等身，新聞專論包括：《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等，散文抒情則有《熱情老師天才學生》、《愛是緣續的憑據》、《無愛不成師》、《橋》，以及《百年報人》、《百年大師》、《百年風雲》等百年系列套書。獲頒中國文藝獎章散文創作獎，及中國文化大學榮譽文學博士。