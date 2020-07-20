性愛學家「長髮巨胸」超艷麗！「全身赤裸」離奇死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

▲俄羅斯性愛專家安娜。（圖／翻攝自Instagram／annaambqueen7）

記者黃心瑀／綜合報導

俄羅斯女子安娜（Anna Ambartsumyan）是一名性愛學家，常常上電視接受採訪，身材火辣又性感，在社群媒體上更有37萬名追蹤者；不過她日前卻被發現「全身赤裸」倒臥在一間五星級飯店的床上，並且已經沒了氣息，而且一旁還放著名牌包跟一件黑色連身裙，讓整起事件看起來更加的怪異。

綜合外媒報導，安娜是一名醫生同時也是一名心理學家，常常上電視節目分享自己對於俄羅斯名人的見解，社群媒體帳號有37萬名的粉絲追蹤，現年26歲的她先前嫁給了一名商人，儘管擁有已婚的身分，豔麗的外表仍舊為她帶來許多富有的追求者，更曾從追求者身上獲贈2輛賓利、一輛奧斯頓•馬丁（Aston Martin）。

Anna Ambartsumyan Wiki - Anna Ambartsumyan Biography

Anna Ambartsumyan, 26, was found dead in the elite Peter 1 hotel with a Prada handbag and black dress on the bed next to her body.

Russian https://t.co/zJ7BiSo3dr pic.twitter.com/iPN6QBa3wU — Trending News (@wikiagebio1) July 20, 2020

安娜被發現死在一間五星級酒店的床上，工作人員找到人時她已經死亡大約8小時的時間了，奇怪的是當時的她全身赤裸，一旁還放著疑似是她的Prada包包跟一件黑色的連身裙，而在事件發生之前，一名男子曾進過房間與她交談。

報導中指出，警方在安娜的飯店房間內發現疑似非處方藥的物品，目前該藥物已經送驗，也將對安納的遺體進行解剖，確定真正的死因。安娜的律師謝爾蓋（Sergey Zhorin）則稱，最近安娜受到討債人的威脅，每天最少打20通電話，讓她感到非常害怕。