性愛學家「長髮巨胸」超艷麗！「全身赤裸」離奇死床上　一旁詭放名牌包、連身裙

▲俄羅斯性愛專家安娜。(圖/翻攝自Instagram/annaambqueen7)

記者黃心瑀/綜合報導

俄羅斯女子安娜(Anna Ambartsumyan)是一名性愛學家,常常上電視接受採訪,身材火辣又性感,在社群媒體上更有37萬名追蹤者;不過她日前卻被發現「全身赤裸」倒臥在一間五星級飯店的床上,並且已經沒了氣息,而且一旁還放著名牌包跟一件黑色連身裙,讓整起事件看起來更加的怪異。

綜合外媒報導,安娜是一名醫生同時也是一名心理學家,常常上電視節目分享自己對於俄羅斯名人的見解,社群媒體帳號有37萬名的粉絲追蹤,現年26歲的她先前嫁給了一名商人,儘管擁有已婚的身分,豔麗的外表仍舊為她帶來許多富有的追求者,更曾從追求者身上獲贈2輛賓利、一輛奧斯頓•馬丁(Aston Martin)。

