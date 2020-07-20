　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

三商美邦人壽盃「Teeball全國棒球錦標賽」　億載國小奪冠為台南市爭光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽黃球組由台南市的億載國小奪冠，由三商美邦人壽副總經理陳彥彰代表頒獎並合影留念。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽黃球組由台南市的億載國小奪冠，由三商美邦人壽副總經理陳彥彰代表頒獎並合影留念。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽盃在新北市重新棒壘球場及光復壘球場完成！來自台南市的億載國小從參加全國總決賽黃球組的35隊參賽隊伍中脫穎而出，取得「三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」黃球組全國總冠軍。

此外，台南市永康國小獲得亞軍、台南市海佃國小及海東國小並列季軍；綠球組則由彰化縣伸東國小奪冠、南投縣新鄉國小獲得亞軍、季軍則為台北市文湖國小及宜蘭縣南屏國小並列季軍。

因應新冠肺炎疫情，基於安全健康的考量，三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽首度取消了北、中、南3區的預賽，直接邀請報名的參賽隊伍參加全國總決賽，讓小選手們能有一展努力成果的舞台。

今年一共有黃球組35隊、綠球組32隊，總計67隊1003位小選手報名參賽，報名狀況一如既往地踴躍，也體現小選手們對Teeball樂樂棒球的熱愛不因疫情而稍減。

▲此次賽事總計67隊1003位小選手報名參賽，報名狀況一如既往地踴躍。（圖／三商美邦人壽提供）

▲此次賽事總計67隊1003位小選手報名參賽，報名狀況一如既往地踴躍。（圖／三商美邦人壽提供）

三商美邦人壽表示，關注國人健康發展，長期推廣各項體育活動，尤其著重推廣棒壘球的運動賽事，不僅連續11年舉辦國內歷史最久與規模最大的Teeball賽事，促進台灣的體育運動向下扎根。

對於單項運動參與人數全台第一的「總統盃全國慢速壘球錦標賽」、「陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽」及「中華職棒明星對抗賽」等大型棒壘球賽事的支持，均超過15年以上，截至2019年，已連續11年榮獲國家級「體育推手獎」金質獎的肯定。

三商美邦人壽指出，未來將持續秉持「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神，善盡企業社會責任，推動各類體育活動發展，與大眾攜手共創更美好、健康的未來。

修但幾勒！過期票券「簡單3步驟」搶救妙招曝光

ET快訊
英國宣布：與香港引渡協議即刻起「無限期暫停」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

三商美邦人壽盃「Teeball全國棒球錦標賽」　億載國小奪冠為台南市爭光

幫助人們成就想望　英國保誠人壽贊助英僑商會「企業社會責任獎」

繳多領少延後退？台灣人退休信心不及格　台壽總座提3大解方

退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

「投資型保單」財富規劃更多元　保守型保戶可選擇利率變動型年金

保險新制「激買氣」衰退收斂！上半年新契約收入年減35%　壽險業：保費懸崖仍要觀察

兼顧「保障+理財」有投資型保單可選　保險專家曝兩招：先看缺口，再找工具！

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

三商美邦人壽盃「Teeball全國棒球錦標賽」　億載國小奪冠為台南市爭光

幫助人們成就想望　英國保誠人壽贊助英僑商會「企業社會責任獎」

繳多領少延後退？台灣人退休信心不及格　台壽總座提3大解方

退休準備大幅提早到30世代！　「股債」打敗定存成養胖老本首選

「投資型保單」財富規劃更多元　保守型保戶可選擇利率變動型年金

保險新制「激買氣」衰退收斂！上半年新契約收入年減35%　壽險業：保費懸崖仍要觀察

兼顧「保障+理財」有投資型保單可選　保險專家曝兩招：先看缺口，再找工具！

台南小姊妹體罰事件　幼兒園「暗黑內幕」被踢爆！市府介入追查

澎湖計程車司機超正！他一上車見亮點…網友推爆：包車團揪起來

「國民法官法」挑燈夜戰表決　參審適用案件、國民法官資格完成二讀

安倍邀習近平「國賓身分訪問」　62％日本人：應該取消

逼走基地台斷訊！　嘉縣水上鄉「手機訊號回來了」

美防長憂中共帶領的中國崛起！陸外交部嗆：美方不應挑撥、製造對立

南鐵強拆「就是要殺人」　黃、陳2家拒遷擋拆！自救會怒吼：毀滅家庭

12星座外貌協會成員大公開！TOP1雙魚標準高「不能打破幻想」

快訊／「有2500萬人染疫」總統突自爆...伊朗衛生部緊急回應！

吳謹言練出「天鵝手臂」全靠4動作！獨家減肥操一個月告別蝴蝶袖

溫柔聖伯納犬憨厚臉站路旁...　女孩悄悄靠近「姆啊」親一下

保險熱門新聞

每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸

退休準備提早到30世代！這工具成養胖老本首選

遭網友「霸凌獵巫」保單可賠！內容曝光

繳多領少延後退？台壽總座提3解方

三商美邦人壽盃　億載國小奪冠

遺產E劇場／父親病重前領出千萬存款　繼承人被國稅局要求補繳遺產稅！

保險新制「激買氣」衰退收斂！上半年新契約收入年減35%

業務員有福！同時登錄產壽險不用經公司同意　明年2月底前上路

躉繳6年期儲蓄險確定掰了！「保單零利率」引爆絕版搶買

三商美邦人壽決議：Q4前完成13億元現增

一張表懂車禍調解官要看的單據

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

宏泰人壽12位超級業務員「榮獲MDRT」

更多熱門

相關新聞

三商美邦人壽決議：Q4前完成13億元現增

三商美邦人壽決議：Q4前完成13億元現增

三商美邦人壽公布2020上半年財報自結數，受惠於股債資本利得較2019年同期增加，且避險成本及負債成本率持續下降，第二季稅後淨利逾8億元，上半年累計稅後淨利達14.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.61元。

捐熱血救血荒！三商美邦人壽舉辦「夏季捐血活動」

捐熱血救血荒！三商美邦人壽舉辦「夏季捐血活動」

三商美邦人壽宣布：捐出4500件物資助弱勢

三商美邦人壽宣布：捐出4500件物資助弱勢

壽險業推終身意外險　繳完可領回滿期保險金

壽險業推終身意外險　繳完可領回滿期保險金

三商美邦人壽：淨值比已回到3%

三商美邦人壽：淨值比已回到3%

關鍵字：

三商美邦人壽

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

即／英國宣布：即起中止引渡香港

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

戴套上陣老婆還是懷孕！他衝浴室驚見「滿滿貓抓痕」

威力彩21億開獎　史上第四高獎金來了

傳商家持「三倍券兌現」被銀行拒！經濟部回應了

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面