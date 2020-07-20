三商美邦人壽盃「Teeball全國棒球錦標賽」　億載國小奪冠為台南市爭光

▲三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽黃球組由台南市的億載國小奪冠，由三商美邦人壽副總經理陳彥彰代表頒獎並合影留念。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

三商美邦人壽盃在新北市重新棒壘球場及光復壘球場完成！來自台南市的億載國小從參加全國總決賽黃球組的35隊參賽隊伍中脫穎而出，取得「三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽」黃球組全國總冠軍。

此外，台南市永康國小獲得亞軍、台南市海佃國小及海東國小並列季軍；綠球組則由彰化縣伸東國小奪冠、南投縣新鄉國小獲得亞軍、季軍則為台北市文湖國小及宜蘭縣南屏國小並列季軍。

因應新冠肺炎疫情，基於安全健康的考量，三商美邦人壽盃Teeball全國樂樂棒球錦標賽首度取消了北、中、南3區的預賽，直接邀請報名的參賽隊伍參加全國總決賽，讓小選手們能有一展努力成果的舞台。

今年一共有黃球組35隊、綠球組32隊，總計67隊1003位小選手報名參賽，報名狀況一如既往地踴躍，也體現小選手們對Teeball樂樂棒球的熱愛不因疫情而稍減。

▲此次賽事總計67隊1003位小選手報名參賽，報名狀況一如既往地踴躍。（圖／三商美邦人壽提供）

三商美邦人壽表示，關注國人健康發展，長期推廣各項體育活動，尤其著重推廣棒壘球的運動賽事，不僅連續11年舉辦國內歷史最久與規模最大的Teeball賽事，促進台灣的體育運動向下扎根。

對於單項運動參與人數全台第一的「總統盃全國慢速壘球錦標賽」、「陳河東先生紀念盃全國慢速壘球錦標賽」及「中華職棒明星對抗賽」等大型棒壘球賽事的支持，均超過15年以上，截至2019年，已連續11年榮獲國家級「體育推手獎」金質獎的肯定。

三商美邦人壽指出，未來將持續秉持「一句承諾，一生的朋友」的品牌精神，善盡企業社會責任，推動各類體育活動發展，與大眾攜手共創更美好、健康的未來。

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