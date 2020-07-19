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淨值比已達標！三商美邦人壽仍決議：辦理13億元現金增資　預計Q4前完成

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▲▼三商美邦人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲三商美邦人壽董事會通過現金增資案。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

三商美邦人壽公布2020上半年財報自結數，受惠於股債資本利得較2019年同期增加，且避險成本及負債成本率持續下降，第二季稅後淨利逾8億元，上半年累計稅後淨利達14.5億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.61元。

截至6月底，三商美邦人壽淨值達412億元，較2019年同期增加74億元，淨值比3.44%；另分類至攤銷後成本的債券未實現利益餘額逾670億元，較2019年底增加約300億元。

為順利接軌「國際會計準則17號公報」（IFRS 17），三商美邦人壽表示，未來將配合主管機關政策，努力開發與推廣分期繳投資型與保障型商品，即便上半年業績受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊的影響，但公司新契約等價保費率（FYPE/FYP）仍達40%，持續較2019年同期成長。

三商美邦人壽表示，儘管上半年淨值比為3.44%，已超過金管會預警指標，也沒有增資的急迫性，但為了厚實資本，且因應市場波動，董事會仍決議通過，將辦理13億元的普通股現金增資，預計第四季前可完成增資。

觀察歷年三商美邦人壽增資金額，普遍約為10億至17億元，三商美邦人壽預計，增資後，可提升保險資本適足率（RBC）約6%、淨值比約增加0.1%。

此外，三商美邦人壽也公布，董事會成員因任期屆滿全面改選，原董事成員包括董事長陳翔玠、副董事長翁翠君等7人全數留任；不過獨立董事部分，由2席換為3席，新獨董包括國立政治大學國際經營與貿易學系特聘專任教授郭維裕、前大眾商業銀行總經理蔡榮棟及前RGA美商美國再保公司台灣分公司總經理楊弘毅。

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