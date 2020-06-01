三商美邦人壽淨值比已回到3%！總經理張鎮坤：若需要增資「大股東非常支持」

▲三商美邦人壽淨值比已回到3%以上，若需要增資，大股東也支持。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

由於股債波動，三商美邦人壽3月底淨值比下滑至2.77%「發出警訊」，三商美邦人壽1日舉行第一季法說會強調，股市4月反彈後已回升至3%以上，且淨值比主要看年報或半年報，目前尚無違反金管會保險局任何規定，也將積極控制股票等風險資產，避免淨值波動過大。

三商美邦人壽營運概況顯示，初年度保費年增0.5%，初年度等價保費年增6.5%，續年度保費年減5.9%，稅後淨利年增1178.6%，每股盈餘（EPS）為0.27元；針對股東權益年減9%，主要是受經濟環境大幅波動特性造成影響。

另外，三商美邦人壽也公布隱含價值（EV），2019年底隱含價值達1228億元，在調降投資報酬率假設後，比2018年底增加2%，每股隱含價值為51.8元，主要原因是2019年稅後獲利達53億元、金融資產價值也增加89億元。

面對疫情衝擊保險業，三商美邦人壽總經理張鎮坤表示，第一季還好，第二季開始可能會有點影響，從第一季看，初年度保費年成長0.5%，若改看前4個月業績則衰退6.6%，但他認為，隨著疫情緩和，業績應可追上來。

針對三商美邦人壽3月底淨值比低於3%，張鎮坤說，由於4月股市反彈快，因此淨值比也回至3%以上；另一方面，他預期紓困期間將會影響經常性收益，尤其企業股利減少發放、租金收入也會配合減收。

張鎮坤透露，三商美邦人壽在強化淨值與提升資本適足率（RBC）的策略一直未變，長期策略仍針對資產負債結構調整；資產配置則以「可承受風險」計畫，並降低股票部位，增加固定收益，強化風險管理機制，提升停損的要求，減少人為判斷或情緒問題；負債端則增加很多投資型保單，同時宣告利率上也會嚴守紀律。

市場波動確實對壽險公司淨值及資本適足率造成問題，張鎮坤也指出，若三商美邦人壽需要現金增資，「大股東也非常支持」，因為經營上必須考慮資本運用效率，有需要仍會增資；對於尋找策略投資人或加入金控則抱持開放態度，「但目前沒有積極在找或在談。」

新冠肺炎造成資本市場波動，以及經常性收益下降，三商美邦人壽投資長林大鈞表示，將強化其他綜合損益按公允價值（FVOCI）項下的債券操作與股票投資收益等補強調整，此外，三商美邦人壽面對股災的承受資產波動能力較低，其實2019年已體認這點，也比較謹慎，為了保護淨值，現階段對市場行情「多空」進行判斷，例如走空時會用「反向工具」調節風險部位。

至於金管會7月1日政策是否造成影響？三商美邦人壽財務長陳宏昇表示，公司規劃與法定修訂的方向一致，持續推動投資型商品以及著重在敏感度較低的保障型商品，預期不會有重大影響；在險種類型上，將會持續推動投資型商品的開發，提供保戶在面對低利率環境下擁有不同的選擇，也會推動保障型商品開發與銷售，提供保險保障的規劃，並加強外幣保單的開發。