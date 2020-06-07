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出門在外先檢查保障！壽險業推終身意外險　繳完可領回滿期保險金

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▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外，看護，醫療。（圖／pakutaso）

▲出門前須先注意意外險的保障額度。（圖／pakutaso）

財經中心／台北報導

踏出家門並平安返家是一件平凡不過的事，但一場突如其來的意外卻可能打破原本平凡且幸福的生活。面對身邊的意外風險，三商美邦人壽提醒，運輸事故意外對全年齡的影響佔有高度比重，當有通勤、國內外出差、甚至長時間在外拜訪客戶的需求時，意外保障不可或缺。

根據衛福部2018年事故傷害死亡人數統計，每十萬人口約有6846人因意外身故，其中運輸事故佔46.87%，0至14歲的孩童意外身故因素以其他意外39%、運輸事故32%、溺水18%排名前3大；15至24歲青少年，以運輸事故87%為意外身故的主因；而25至55歲青壯年族群及55歲以上之的熟齡族群，皆以運輸事故排名最高，其次分別為意外中毒及意外墜落，風險無所不在，對任何年齡層都可能造成傷害。

為此，三商美邦人壽推出「真心安終身保險」，以大眾的需求為設計理念，打造健全的意外防護網，提供終身意外身故、意外失能及重大燒燙傷給付，前兩項更依據不同意外傷害事故類型給予1、3、5倍保額保障。在保險年齡達80歲前，另享有日額型傷害醫療保險金、傷害加護病房暨燒燙傷中心保險金及傷害住院手術慰問金等傷害醫療保障，於繳費期間屆滿時，還可領回總繳保險費的滿期保險金。

以25歲男性投保繳費20年期「三商美邦人壽真心安終身保險」為例，保額100萬，年繳保險費3萬8000元，提供一般意外傷害事故100萬、水陸大眾運輸工具意外傷害事故300萬、空中大眾運輸工具意外傷害事故500萬的身故保險金，與前述相同倍數保額的失能保險金（另乘上失能給付比例）保障，以及重大燒燙傷保險金25萬。

此外，保險年齡達80歲前另有傷害醫療保險金（日額1000元）、傷害加護病房暨燒燙傷中心保險金（日額2000元）、傷害住院手術慰問金（每次意外3000元）等保障，在繳費期間屆滿時，給付滿期保險金76萬元，正值壯年肩負家庭重責的階段，一筆金援到來，可讓肩頭壓力相對減輕。

三商美邦人壽提醒，為防止突發的意外事故使得生活變調，建構意外保障實不可少，唯有備妥完整保障，才能在未來遇到事故時，讓家抗震不倒。

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