中橫「100公尺高落石」砸死單車兒！日爸提437萬國賠　法官駁回：天險路段

▲白井寬之在約花蓮太魯閣九曲洞西側隧道口附近，頭部遭落石重擊，急救4天仍回天乏術。（圖／資料照／新城分局提供）

記者陳俊宏／綜合報導

35歲日籍車友白井寬之3年前來台灣參加活動，騎車行經台8線中橫公路被落石擊中不治，家屬認為，公路總局未設置落石防護柵欄等積極措施，提國賠求償437萬2484元。但宜蘭地院法官認為，中橫公路屬「天險路段」，為易落石路段乃國內大眾周知事實，無法預測落石，且相關單位確有相當警示設置及維護措施，因此駁回。

判決指出，白井寬之2017年9月10日為參加花蓮太魯閣舉辦的「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，於同年月9日上山試騎賽事路線，行經中橫公路173+610公里處、約九曲洞西側隧道口附近，頭部遭落石重擊，並於配戴有安全帽情形下昏迷失去意識，前額骨及上額骨有嚴重骨折，且因骨頭凹陷壓迫到腦部額葉處，腦幹瀰漫出血，搶救4天後宣告不治。

白井寬之父親白井良一提告交通部公路總局第四區養護工程，認為台8線曾於2013年、2015年及2016年，分別於173公里、172+400公里與170+100公里處，發生過落石致過路人死傷事故，其中兩起更造成受害人死亡。

▼愛子遭落石擊中身亡，家屬提出國賠。（圖／資料照／新城分局提供）

家屬說，依現代工程科學技術，施作明隧道並非困難工程，且工程費用也非巨額，卻能有效防範邊坡上方岩塊坍塌造成道路阻塞、交通中斷，並減少路面毀損，及防止落石擊中往來人車事故發生，符合成本效益；被告就本件事故落石多發路段，即應積極檢討施作明隧道，縱使因預算或其他考量無法立即施作明隧道，至少應先採取其他如防護柵欄設置等積極措施。

家屬指出，被告並未於現場採取任何例如落石防護柵設置等積極措施，且在如此危險通行地帶山壁周圍，竟空蕩一片，實無異於置過往行人的安全於高度危險中。家屬請求死者醫療費用與殯葬費用74萬4968元，且因晚年痛失愛子，終日鬱鬱，精神因此受有極深創傷，並請求慰撫金362萬7516元，一共437萬2484元。

但被告認為，事發地點附近有「注意落石」警告標誌，所屬太魯閣工務段亦委請承商於每日上、下午各派員巡查一次各路段；而依承商巡查日誌顯示，事故發生日巡查範圍的公路路面及公路照明等設施完善，並無瑕疵情事。

▲▼白井寬之騎乘的單車及佩戴的安全帽。（圖／資料照／新城分局提供）

被告說，本件事故落石來源應為高於路面100公尺以上的高位邊坡，為目前工程技術上所無法到達的地點，縱使於山壁周圍設置柵欄或防護網，加以用水泥覆蓋方式固定山壁表面，然所能防範者亦僅為低處邊坡，並無從防止由100公尺以上的處所掉落石塊。

被告表示，況本件事故落石是因山壁陡峭、岩盤長期風化、地震頻繁，則因先天客觀因素，易受雨量、地震影響產生落石，屬人力不可及而無法避免的偶發性天然災害，應屬不可抗力的自然力或災害所致，並非公有公共設施設置或管理有欠缺所致。

宜蘭地院法官依照台大土木工程學系教授說法，認為本件落石掉落高度至少有100公尺，非來自路段旁邊坡，而位於地勢甚高之處，則該落石突自高處掉落，實屬猝不及防事變，為不可預測災害。

▼法官認為，中橫公路屬天險路段，常有落石發生。（圖／資料照／太魯閣國家公園提供）

法官認為，中橫公路為穿鑿立霧溪峽谷而建，沿線地質不穩屬天險路段，本非防護網、防石柵即可完全阻擋此等路段落石發生，就本件事故發生難認有何邊坡設置不當，或維護管理有欠缺之情。

法官說，中橫公路為易落石路段，乃國內大眾周知事實，被告機關亦有設置「注意落石」標示及資訊可變系統；被告並提出日間經常巡查報告表，以證明其每日均派員巡查，足認被告亦確有相當警示設置及維護措施。

法官表示，原告主張應設置明隧道作為防護，始能有效阻擋落石；然落石發生可能性並無法預測，且中橫公路常有落石、坍方發生，若要求被告只要是有落石路段均應設置明隧道，顯然過苛，因此駁回家屬請求。全案可上訴。