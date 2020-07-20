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影／為什麼商家要推滿千送百？全台首創「購物心理測驗」　你買的可能是「安全感」

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▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲「讓錢變成喜歡的形狀」，消費者買的已不只是商品， 但你有想過自己買的到底是什麼嗎？（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導、攝影

有句話說「錢沒有不見，只是變成你喜歡的形狀」，療癒血拼後的罪惡感！不過在購物像呼吸一樣自然的時代，你想過自己的「購物觀」是什麼嗎？台北松山文創園區現正舉行「當代購物體驗製造機」展覽，現場打造的「購物中心」可進行「心理測驗」分析自己的購物觀，當你選擇「滿千送百」、「第二件6折」、「限時限量」、「網友激推」等商品，其實背後是更深層的心理因素。

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▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台灣設計研究院與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」，將複雜的消費數據理論，轉化成簡單易懂的圖表、故事。策展團隊不選擇直接定義什麼是「當代消費」而是設計多項互動裝置，讓觀眾一起共同探索，被稱為「無論消費者或廠商都必看的一場展覽」！

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲入展設計成「條碼不連」相當別出心裁。（圖／記者林育綾攝）

其中體驗區更將展場打造成「購物中心」，邀請觀眾玩一場「購物心理測驗」，策展團隊發現，除去商品本身與視覺因素，「文案」才是最直擊人心的消費動力，「當商品成為承載故事的容器， 成本與定價不再有血緣關係， 消費者買的已不只是商品， 但你有想過自己買的到底是什麼嗎？」

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼其中體驗區更將展場打造成「購物中心」，邀請觀眾玩一場「購物心理測驗」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

因此展場中的「商品」都沒有外觀，觀眾可以帶著一張自己的「購物籃」，挑選打動自己的文案，將心動的商品條碼撕下來，貼進手中的購物籃紙卡裡，再透過「結帳」來分析專屬自己的「消費觀」，挖出潛藏在內心深處的購物慾。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼展場中的「商品」都沒有外觀，觀眾可以帶著一張自己的「購物籃」，挑選「打動自己的文案」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

這些商品文案包括「100天無條件退費試用體驗」、「每件都是手工打造、獨一無二」、「錯過再等十年」、「單筆回饋10%無上限」、「不只對自己好，也對地球好」、「買回去放在家裡，就像住在山裡」、「來店消費即贈限量小禮物」、「有266人正在瀏覽這件商品」⋯等。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼透過「結帳」來分析專屬自己的「購物觀」，挖出潛藏在內心深處的購物慾。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲透過「結帳」來分析專屬自己的「購物觀」，挖出潛藏在內心深處的購物慾。（圖／記者林育綾攝）

實測購物觀後，現場也有解釋說明，你的消費行為買的其實是「安全感」、「確定感」、「忠誠感」、「回報感」、「相襯感」或「珍稀感」等，也針對不同感受給予務實的建議，才能真正「讓錢變成自己喜歡的形狀」。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼實測購物觀後，現場也有解釋說明，你的消費行為買的其實是「安全感」、「確定感」、「忠誠感」、「回報感」、「相襯感」或「珍稀感」等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

例如在購物觀組成中有「安全感」的消費者，買的其實不只是商品，也買到了「自己與社會的連結」，因此建議購物時除了與自己喜好相符的評價，也要傾聽同溫層外的意見。而注重「回報感」的消費者，例如滿千送百、回饋優惠、第二件折扣等，買的不只是商品，也在購買「付出的動力」，因此建議當店家奉上小禮時，要注意包裝成好康的文字遊戲，別被人利用好意。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼針對不同感受給予務實的建議，才能真正「讓錢變成自己喜歡的形狀」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

策展團隊更專訪11個販售設計商品為主的品牌通路，如Pinkoi、大人物、Cyberbiz、設計點等，探討他們如何應用消費數據進行商品上架、廣告投放等決策。透過設計手法，將複雜的數據分析與銷售策略，轉化為簡單好懂的「小數據故事」，藏在展場的紙箱裡，讓觀眾透過「開箱」找出數據後的秘密。

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼透過設計手法，將複雜的數據分析與銷售策略，轉化為簡單好懂的「小數據故事」，藏在展場的紙箱裡。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「台灣設計研究院」與Re-lab資訊團隊攜手，策劃全台首場以「當代消費體驗」為主軸的設計主題展——「當代購物體驗製造機」。（圖／記者林育綾攝）

例如Pinkoi 揭露，在七夕最常被搜尋的關鍵字是「客製化、禮物、長夾」；而大人物也透露，疫情期間除了防疫用品外，還有「情趣用品」銷售最好。另外關於「網購」，人們多半以為女性比男性更熱衷，但根據統計，2019年台灣男性平均每月網購金額2,860元，高於女性2,491元！

透過這些互動體驗、數據小故事，可以發現商品究竟如何被打造，品牌又是如何讓人無法抗拒的掏出錢包，而自己的購物慾是不是完全被說中？準不準可以親自測試！

當代購物體驗製造機：BEHIND THE BARCODES
時間｜2020/07/21(二)~2020/10/25(日)
地點｜台灣設計館03展區 (松山文創園區 松菸口)
票價｜150元(全票) / 100元(學生票、團體票、松菸口會員票)

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

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